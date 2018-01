Le mouvement des surveillants de prison s'intensifie partout en France. Selon un membre de l'UFAP, l'un des principaux syndicats, 17 des 21 prisons du Grand-Est sont bloquées ce matin notamment celle de Nancy, Epinal, Toul et Ecrouves et Metz-Queuleu.

La ministre de la Justice reçoit de nouveau ce lundi les syndicats de prison. Les propositions faites ce week-end ont été jugées insuffisantes par les représentants des surveillants après les récentes agressions dans les établissements.

Le mouvement entamé il y a tout juste une semaine pourrait s'intensifier ce lundi. Les agents réclament davantage de moyens pour faire face aux récentes agressions de détenus.

En Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges les manifestants se réunissent depuis 6h ce lundi matin devant les portes des établissements de Nancy, Epinal, Toul et Ecrouves. Mobilisation également à Metz-Queuleu et Sarreguemines.

Au total selon un représentant de l'UFAP, l'un des syndicats à l'origine du mouvement, 17 des 21 prisons du Grand -Est seront bloquées ce lundi.

Pour les représentants des syndicats l'heure est grave. Les agents n'en peuvent plus et le métier n'est plus attractif. La question des moyens est centrale dans ce dossier. L'intersyndicale réclame des recrutements en nombre et l'isolement des détenus radicalisés . La question des salaires avec notamment la prime de risque est aussi centrale.

le mouvement est reconductible.