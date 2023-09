Grand Est : la Fondation Saint Vincent de Paul victime d'une cyberattaque

La Fondation Saint Vincent de Paul a été victime d'une cyberattaque dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 septembre, précise la communication ce jeudi à France Bleu Alsace, confirmant une information de Numerama. L'attaque a été rapidement maitrisée mais depuis le mode dégradé a été activé. Cela veut dire que les services informatiques sont à l'arrêt, le temps des vérifications. Les salariés n'ont pas exemple pas accès aux mails.

Tous les secteurs de la Fondation sont touchés

Tous les secteurs de la fondation sont concernés : le groupe hospitalier qui regroupe plusieurs cliniques à Strasbourg, mais aussi des EHPAD en Alsace et en Lorraine, les secteurs enfance et solidarité. "Les patients sont toujours accueillis mais les dossiers sont manuscrits, et cela prend du temps. Mais tout fonctionne à 100% y compris les Urgences et les blocs opératoires", indique la communication.

D'après la direction, les données n'ont pas été perverties. Des vérifications vont se poursuivre tout le week-end. Un retour à la normale des services informatiques est attendu pour ce lundi. La fondation St Vincent de Paul représente quelques 2300 salariés et quelques 2500 places et lits.