Grand Est : nous vivons de plus en plus dans les grandes villes

Les chiffres Insee 2014 confirment une tendance en cours : de plus en plus de Français vivent dans des grandes villes. Un tiers des 5,5 millions d'habitants du Grand Est résident dans les 50 plus grandes communes de la région.

Dans le Grand Est, comme dans la plupart des villes de France, les grandes agglomérations voient leur population augmenter. Avec ses 276.000 habitants, Strasbourg est la plus grande ville du Grand Est (la 7e de France) et on trouve quinze communes alsaciennes dans le top 50 des villes les plus peuplées du Grand Est.

Les grandes villes comme Strasbourg et Colmar continuent d'attirer avec des taux de croissance annuels moyens de 0,3 et 0,5% entre 2009 et 2014. La population de Mulhouse reste stable. Mais les communes dont la population progresse fortement sont celles de la périphérie des grandes villes : comme Lingolsheim, Bischheim ou Illkirch dans l'Eurométropole, mais aussi Wittenheim, Illzach et Rixheim dans l'agglomération mulhousienne.

A l'inverse, plus loin des grandes villes : les zones de Thann-Cernay, Guebwiller ou encore Molsheim, voient plutôt leur population stagner, voire diminuer. Seule exception : Saint-Louis, à la frontière avec l'Allemagne et la Suisse, la commune conserve ses atouts et sa population continue d'augmenter de 0,5% en moyenne chaque année.