Un réseau de cambrioleurs d'objets de luxe démantelé, sept personnes mises en examen

L'enquête, qui a mené au démantèlement d'un réseau de cambrioleurs présumés, a duré cinq mois, menée par la section de recherches de Reims et le groupement de gendarmerie des Ardennes. Le point de départ est un cambriolage et une tentative commis en août 2022 dans deux petites communes des Ardennes rapportent nos confrères de Franceinfo .

ⓘ Publicité

A cette occasion, des bijoux ont été volés. Deux jeunes filles sont repérées dans un véhicule localisé quelques jours plus tard à Drancy, en Seine-Saint-Denis. Un clan familial d'une dizaine de personnes originaires des Balkans, est identifié. Une information judiciaire est ouverte en décembre dernier à Charleville-Mézières pour vol en bande organisée et recel, association de malfaiteurs, escroquerie et blanchiment d'escroquerie en bande organisée, blanchiment de vol en bande organisée.

Un travail de surveillance mené par les enquêteurs

Un long travail de surveillance débute alors pour démonter un réseau que les enquêteurs vont découvrir extrêmement bien organisé. Selon la section de recherches, deux jeunes filles commettent les vols dans des habitations, elles visent l'argent, les bijoux et les produits de luxe. Leurs déplacements sont organisés comme de véritables expéditions. Des complices leurs réservent des chambres d'hôtel et rapatrient les objets volés.

Selon la gendarmerie, 230 bijoux et montres, 190 scellés composés de chaussures, de sacs et de vêtements de luxe (Louis Vuitton, Chanel, Yves-Saint-Laurent, Gucci) ont été saisis.

Des arrestations dans quatre lieux différents

L'opération, menée depuis le cabinet d'un juge d'instruction de Charleville-Mézières, a mobilisé 80 gendarmes et 25 policiers, qui, le même jour, ont interpellé les membres du réseau dans quatre lieux différents de Seine-Saint-Denis.

Sept personnes ont été mises en examen le 13 avril et quatre placées en détention provisoire, suspectées d'être impliquées dans ce vaste réseau. Les enquêteurs ont recensé 69 cambriolages commis entre août 2022 et mars 2023, dans huit régions de France : le Grand-Est, les Hauts-de-France, la Normandie, la Bretagne, les Pays-de-la-Loire, le Centre-Val-de-Loire, la Nouvelle-Aquitaine et la Bourgogne-Franche-Comté.