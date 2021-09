GRAND FORMAT - 9 septembre 2001: le commandant Massoud assassiné à l'aide d'une caméra volée à Grenoble

Massoud a été assassiné par des faux journalistes, le 9 septembre 2001, en Afghanistan, près de la frontière avec le Tadjikistan. Ils utilisaient une caméra trafiquée, volée 8 mois plus tôt à Grenoble.

Un décès qui restera caché pendant quelques jours pour ne pas démotiver ses combattants. Evidemment, le commandant Massoud n'a jamais entendu parler de la rue Montorge à Grenoble. C'est pourtant dans un bar de cette rue, à l'époque célèbre pour ses prostituées, que la caméra avait été volée, huit mois plus tôt, le 24 décembre 2000 à Jean-Pierre Vincendet, journaliste reporter d'images indépendant qui travaillait ce jour-là pour TF1.

"Un jour, on m'appelle, raconte-t-il, et on m'apprend que cette caméra est celle qui aurait tué le commandant Massoud. _J'ai été interrogé par la DST (NDLR : direction de la surveillance du territoire, ancêtre de la DGSI). Je faisais des images place Grenette, poursuit-il, j'avais rejoint un pote dans un bar de la rue Montorge. J'avais l'habitude de poser la caméra devant moi et je mettais un pied dans la sangle et quand ils m'ont bousculé, j'ai chuté sur le côté. Ils en ont profité pour attraper la caméra et partir avec en courant. J'avais dû être suivi et la commande a abouti"._

Jean-Pierre Vincendet

Cette caméra vidéo mettra huit mois pour atteindre son but. A ce jour, les voleurs n'ont jamais été identifiés.

Pendant que la caméra suivait les réseaux terroristes, le commandant Massoud s'affairait à convaincre les occidentaux de la menace qu'Al-Qaïda fait peser sur nous. C'est ainsi qu'il est reçu, le 5 avril 2001, à Strasbourg, au Parlement Européen. Il interpelle Georges Bush, président des Etats-Unis: "Si vous n'aidez pas le peuple afghan dans son objectif de paix, alors les américains et le reste du monde devront faire face au problème". C'était le 5 avril. 5 mois avant l'attentat contre le World Trade Center.

Le commandant Massoud avec Nicole Fontaine, présidente du Parlement Européen © Maxppp - Jean-Marc Loos

Ils sont quelques isérois à avoir rencontré Massoud

Si cette visite fut possible, un député grenoblois, Richard Cazenave, y avait contribué. Alors député RPR de Grenoble, l'ancêtre de LR et président du groupe d'études sur l'Afghanistan à l'Assemblée Nationale, il s'était rendu dans la vallée du Panchir, en juin 2000 : "J'avais mené cette mission, explique Richard Cazenave, en y associant des parlementaires européens, dont le général Morillon, ancien commandant des forces françaises en Bosnie. J'avais conclu que la seule force qui pouvait représenter un espoir était cette force de l'Alliance du Nord _que Massoud incarnait. J'avais refusé de passer par Kaboul pour cette mission. Je refusais de parler à ces gens (NDLR : les talibans) qui sont des menteurs professionnels. Leur parole ne vaut rien". _

"Massoud était un chef d'un grand charisme, se souvient le député de Grenoble, un bon stratège et un homme d'une grande philosophie. Il était religieux, mais son islam était libéral. Dans le Panchir, les femmes pouvaient être maitresse d'école", témoigne-t-il.

Richard Cazenave s'était fait le chantre de la cause de Massoud au parlement, plaidant énergiquement, pour un soutien au Lion du Panchir.

Le député Cazenave avec le commandant Massoud © Radio France - DR

Richard Cazenave avait revu Massoud en avril 2001 lors de sa tournée en France.

Pendant ce temps, la caméra transitait vers l'Afghanistan

Olivier Weber, à l'époque journaliste au Point, était arrivé en Afghanistan, en même temps que les faux journalistes. Il raconte: " Les deux futurs tueurs sont arrivés en août 2001. Pour Massoud, c'était la quarante-troisième tentative d'assassinat. Massoud changeait de lit cinq fois par semaine, mais là il y a eu maldonne. Les tueurs arrivaient de Kaboul. Ils sont passés, un mardi, sur un chemin qui n'était pas miné, qui permettait aux humanitaires de passer avec des blessés. Les deux faux journalistes sont passés. Ils n'ont pas été fouillés et ils ont eu trois semaines pour mettre leur dessein à exécution avec la caméra volée".

Olivier Weber publie "Massoud, le rebelle assassiné" aux éditions de l'Aube.

Oliver Weber se trouvait à Douchambé, au Tadjikistan, en même temps que le Dr Guy Caussé de Médecins du monde. Le hasard a voulu que ce "french doctor" soit amené à soigner des blessés de l'attentat qui couta la vie au Lion du Panchir.

Le Dr Guy Caussé de Médecins du Monde

Le Dr Caussé a séjourné de très nombreuses fois en Afghanistan depuis l'occupation soviétique. Il connaissait bien Massoud: "Je l'avais rencontré dans le Panchir, dans les années 85-86. Il était francophile et francophone. Il parlait un peu le français, il l'avait appris au lycée français de Kaboul. Il appréciait beaucoup l'aventure des "french doctors" qui venaient de loin pour apporter une aide essentielle à ces populations qui étaient en guerre permanente. A l'époque, il tombait sur Kaboul plus de mille roquettes par jour_. C'était un homme excessivement charismatique, un chef de guerre militaire qui avait battu les Russes et en même temps un chef politique qui voulait faire un gouvernement d'union nationale. Mais c'était excessivement difficile. Les afghans sont d'appartenance clanique : Tadjiks, Ouzbeks, Aziris, etc... avant de dire "_je suis un afghan".

La vallée du Panchir © Maxppp - Delphine Renou

Dans les mois qui précèdent la mort de Massoud, un autre grenoblois, un policier l'avait approché. La France n'avait plus d'ambassadeur auprès des talibans à Kaboul, mais simplement un chargé d'affaire qui voulait, justement rencontrer le commandant, cette année-là.

Roger Oria, inspecteur de police grenoblois était chargé de sa protection. Mais pas question d'aller directement de Kaboul au Panchir, distant de trois cents kilomètres, pour rencontrer Massoud. Il fallait passer par le Pakistan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan.

Roger Oria (à droite) avec le commandant Massoud et le chargé d'affaire français -

Les renforts militaires espérés par Massoud sont arrivés quelques semaines après sa mort

Peut-on parler de la mort du commandant Massoud, vingt après, sans évoquer les 4.000 soldats français qui ont séjourné en Afghanistan pour la plupart par période de 6 mois. Sur les 90 militaires français tués là-bas, 9 étaient des artilleurs de montagne ou des chasseurs alpins.

Jocelyn Truchet en est revenu. Il était en 2010 dans la vallée de la Kapisa à la frontière du Pakistan, avec le 13e Bataillon de chasseurs alpins. Il en est revenu avec une jambe en moins. Jocelyn Truchet a raconté son histoire dans un livre "Blessé de Guerre" sous-titré : "6 mois de combat en Afghanistan". "Je ne regrette pas du tout ma mission là-bas, affirme Jocelyn Truchet, et s'il fallait le refaire, je le referais. C'est vraiment la jeunesse qui est l'avenir d'un pays. Nous on a la chance d'avoir plein des médias avec des choses contradictoires. Eux pour se faire un avis, c'est vraiment ce que dit le "malek", le chef de village, l'imam. C'est un peu leur seule source pour pouvoir se faire un avis sur le monde dans lequel ils vivent".

L'armée française s'était fait une spécialité d'aider les populations locales par toutes sortes d'initiative. Jocelyn Truchet se souvient: "Il y a différentes choses qui se sont faites, notamment sur la Kapisa, il y avait une radio qui avait été montée, ça ouvre la jeunesse vers autres chose. C'est sûrement ça qui permettra de changer les choses en Afghanistan".

Jocelyn Truchet -

