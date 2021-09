GRAND FORMAT : à bord d'une voiture de la police secours de nuit à Grenoble

On les appelle les "nuiteux". Ce sont ces policiers qui travaillent de 21 heures à 5 heures du matin et parcourent les villes de la métropole de Grenoble. Problèmes entre voisins, affaires criminelles ou encore infractions de la route, ils traitent le "tout venant" et vivent un quotidien "en décalé"

La soirée des "nuiteux" commence aux alentours de 20h45. C'est le moment de passage entre les équipes de jour et de nuit. Les agents de la police secours de nuit se renseignent sur les évènements de la journée puis, sont répartis pour former des équipes de trois ou quatre personnes.

Ce soir-là, Stéphane, chef de la section nuit, Jérémie, brigadier et adjoint de la section nuit et Ludo, gardien de la paix, sont désignés pour patrouiller ensemble. Un seul est choisi pour conduire. Ils peuvent parcourir plus de 100 kilomètres par nuit à travers les sept communes de la métropole qui composent leur secteur : Grenoble, Saint-Martin-d'Hères, Echirolles, Saint-Martin-le-Vinoux, Fontaine, Gières et La Tronche.

Contrairement à la brigade anti-criminalité, les équipes de la police secours de nuit ne circulent pas en civil © Radio France - Chloé Cenard

Bisbille entre voisins

Sur le terrain de 21 heures à 5 heures du matin, ils traitent du "tout venant". La soirée commence par exemple avec une affaire de voisinage à Saint-Martin-d'Hères. Les policiers n'ont pas plus d'informations, simplement une voisine qui "serait en crise sur la voie publique et qui embête tout son voisinage", selon Jérémie assis à l'arrière de la voiture.

Pour ne pas prendre de risque si la situation dégénère, Ludo, installé au volant, enclenche gyrophares et sirènes. La voiture finit par s'arrêter dans une petite rue tranquille. Il n'y a aucun bruit. Même si les policiers connaissent les rues par cœur, ils se demandent s'ils ne se sont pas trompés. Finalement, ils descendent et dans une petite cour de gravier, une maison avec un étage. Deux hommes attendent : "Elle nous a encore insultés, on en est pas venu aux mains mais on devient fous ! Ç_a fait trop longtemps que ça dure_", déplore l'un des locataires du rez-de-chaussée.

Les policiers commencent par prendre l'identité des "requérants", ceux qui ont appelé le 17. Puis, ils discutent avec eux et prennent également contact avec la personne visée : _"Nous essayons de régler le problème avec la parole, avec de la diplomatie mais ce sont des problèmes très difficiles à gérer_. Les deux camps restent souvent sur leur position et on doit revenir trois jours après", développe Jérémie, policier depuis 20 ans et affecté à la section nuit de Grenoble depuis 15 ans.

Cette première intervention s'est bien déroulée. La situation s'est rapidement calmée et il n'y a pas eu de dérapages. Mais toutes les missions ne se passent pas aussi bien. 65 % des interpellations ont lieu la nuit et la nuit, vient avec son lot de difficultés. Personnes alcoolisées, droguées ou avec des problèmes psychiatriques. Les policiers ne savent jamais quelles seront les réactions.

Petits bobos et blessures à vie

Même si Jérémie, Ludo et Stéphane font ce métier par passion et qu'ils aiment travailler la nuit, ils ont conscience des risques auxquels ils sont confrontés. Coups de poing ou coup de couteau, impact de balle ou encore entorses. Tous se rappellent de telle ou telle blessure. Cicatrices ou non, ils trimballent forcément des séquelles avec eux : "J'ai déjà eux des traumatismes crâniens qui m'ont occasionné des problèmes au niveau de l'oreille interne et des vertiges réguliers", se rappelle Jérémie. En 2020, environ 5 000 policiers ont été blessés en mission selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.

En 2020, environ 5 000 policiers ont été blessés en mission © Radio France - Chloé Cenard

Conséquence de ces blessures, un impact sur la santé mentale des policiers : "Forcément, quand on rentre blessé chez nous, on a beau être policiers et vouloir être fort, on reste des humains avec une sensibilité", avoue Jérémie. Au-delà de ça, ils affrontent parfois des situations où il est impossible de se défaire des images. Accident de la route mortel, suicide, viol ou autres affaires criminelles, ils ne peuvent rien effacer selon Jérémie : "C'est assez perturbant parce qu'on ramène ces images avec nous, à la maison, et on a parfois besoin de s'isoler pour que ca n'ait pas trop d'impact sur nos vies personnelles".

Une vie constamment en décalée

Quand on demande à Jérémie s'il compte travailler de nuit toute sa vie, il répond, en rigolant :"Evidemment oui ! Tant que ma santé le permet, je ne me vois pas faire autre chose". Pourtant, travailler de nuit augmente les risques de maladies cardiovasculaires et de cancers. Fatalement, l'espérance de vie est diminuée : "Toute notre vie est en décaler ! Regardez, on déjeune à 16 heures et on dîne à 1 heure du matin".

Pour les policiers, la nuit n'est pas synonyme de fête © Radio France - Chloé Cenard

À l'heure où les gens marchent en zigzaguant et rigolent très fort, eux patrouillent. Il est minuit et demi lorsqu'ils font la tournée des bars qui ferment leurs portes. La bouteille d'eau remplace la pinte de bière. "Les gens en journée font leur travail, ils sont stressés, ils sont dans les bouchons etc. Nous, en journée, on se détend. En revanche, pour nous la nuit n'est pas synonyme de fête, c'est synonyme de travail et de problèmes. Nous avons une vision très pessimiste de la nuit", avoue Jérémie.

Les policiers sont parfois amenés à intervenir au domicile des personnes © Radio France - Chloé Cenard

Alors parfois, pour dédramatiser leur travail et les interventions, les équipes utilisent l'humour. Dans la voiture, les vannes sur l'âge d'un des policiers fusent : "C'est un bon moyen d'affronter ce travail souvent stressant", commente Jérémie. Ludo rigole et ajoute : "La nuit, c'est vraiment ça, un esprit de camaraderie ! _Passer des soirées ensemble à patrouiller, ça rapproche_".

Un syndicat pour les nuiteux

Malgré un "travail passion", les policiers revendiquent de meilleures conditions de travail. Il y a un an et demi, une association est née. Très vite elle s'est transformée en un syndicat : "Option Nuit" qui est une section du syndicat très connu Alliance. Sur 20 000 nuiteux en France, 15 000 ont adhéré dont environ 80 % ici à Grenoble. Jérémie est le représentant du syndicat pour la section de nuit à Grenoble : "Récemment le gouvernement a pris conscience que les collègues de nuit étaient un peu délaissés. Nous avons eu quelques avancées : légère augmentation des heures de nuit, des formations qui s'effectuent la nuit et non plus le jour etc. Ce n'est certes pas suffisant mais nous avons déjà été un peu entendus".