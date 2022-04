Grand Format : Carole Bassoli ou l'histoire d'un deuil impossible

En 2005, Walter Bassoli, un isérois de 67 ans, était assassiné au Sénégal. Un homme a voulu le voler, il s'est défendu, il en est mort.17 ans après ce drame, sa fille, Carole, a voulu rendre hommage à ce père adoré, dont le meurtrier n'a jamais été jugé. Récit d'un deuil impossible.

Le Grand Format, le reportage en longueur de la rédaction de France Bleu Isère, est consacré cette semaine à l'histoire de Carole Bassoli, une voironnaise de 53 ans, dont le père, Walter Bassoli est mort, assassiné, le 20 octobre 2005, au Sénégal, où il vivait une partie de l'année. Un crime crapuleux resté impuni et un deuil impossible pour Carole.

Mon père, ce héros

Dix-sept ans après ce drame qui a bouleversé sa vie, elle a voulu faire revivre la mémoire de celui qu'elle appelle son héros. Walter Bassoli, ancien industriel dans le domaine de la chaussure, avait été champion de France de lutte à deux reprises dans les années 60 et une salle de sport à Voiron porte son nom.

Nous avions rencontré Carole Bassoli en 2007, alors qu'elle remuait ciel et terre pour que l'enquête sur la mort de son père continue. Nous l'avons donc revue récemment pour qu'elle nous parle de celui qu'elle appelle "l'homme de sa vie, son modèle". La dernière fois qu'elle l'a vu vivant, c'était en septembre 2005. "Je l'ai conduit à l'aéroport de Lyon saint Exupéry. Je l'ai pris en photo avec mon fils, on s'est embrassé. Je ne savais pas que c'était la dernière fois."

Dernière photo à l'aéroport de Walter Bassoli, avec son petit-fils Joshua -

"Je ne veux pas qu'on oublie mon père, c'était un homme formidable. _Il est mort pour rien, au bord d'une route, à Saly au Sénégal_, après s'être vidé de son sang. L'homme de 20 ans qui l'a agressé pour lui voler ses bijoux, alors qu'il rentrait du marché à vélo, ne pensait sans doute pas que mon père lui résisterait. Il avait été champion de France de lutte. Il avait le dessus mais l'autre a réussi a se saisir de son couteau et a poignardé mon père, avant de s'enfuir, sans rien emporter!" se souvient Carole.

Une vie qui bascule

A l'époque, elle vivait en Angleterre avec son petit garçon Joshua. Quand elle apprend la terrible nouvelle, elle est ravagée par le chagrin : "Mon père avait déjà failli mourir en 2000. Il avait fait une rupture aortique et 3 semaines de coma. Il s'en était sorti mais devait vivre au soleil. Alors, il passait l'été en Isère et l'hiver au Sénégal. Il adorait l'Afrique. Il avait acheté une maison à Saly, une ville touristique et l'appelait mon paradis terrestre."

La vie de Carole bascule, elle rentre en France pour épauler sa mère et se battre afin que l'assassin de son père soit condamné. Une enquête est ouverte par le tribunal de Dakar et une autre à Grenoble. Le meurtrier présumé de son père est arrêté en décembre 2005. Il reconnait les faits, participe à une reconstitution mais à la faveur d'une mutinerie, il s'échappe de sa prison et ne sera jamais repris. Le Sénégal classera l'affaire et la famille de Walter Bassoli n'aura jamais de procès. "C'est très douloureux à vivre. Justice ne lui sera jamais rendue" confesse Carole

Un assassin qui s'évade et une enquête qui s'enlise

En France, au tribunal de Grenoble où elle a déposé plainte, l'enquête se termine par un non-lieu. Elle dépose alors plainte avec constitution de partie civile. Mais là encore, cela ne donnera rien, les autorités judiciaires sénégalaises ne coopèrent pas avec la justice française. Carole, elle, essaie de mobiliser l'opinion publique, elle crée un site internet, écrit aux ministres de l'époque, Pascal Clément, le Garde des Sceaux puis Bernard Kouchner, le ministre des Affaires Etrangères. "On m'écoutait bien poliment, on compatissait mais cela n'est jamais allé plus loin. Je le dis aujourd'hui, la France m'a abandonnée. Pourtant mon père s'était toujours battu pour elle. Comme soldat, quand il a fait la guerre d'Algérie, comme athlète quand il a fait résonner la Marseillaise, lors de compétitions internationales de lutte, le sport, dans lequel il excellait." s'indigne Carole

Walter Bassoli a été champion de France de lutte, une salle de sport, à Voiron, porte son nom, en souvenir -

La France nous a abandonnés" Carole Bassoli

Et puis un jour, elle reçoit un coup de fil inespéré. Elle apprend que le dossier d'instruction de son père que le Sénégal refusait de lui transmettre a été remis par erreur à des policiers de Lisieux venus enquêter à Dakar pour l'assassinat d'une touriste française. "J'ai tout le dossier, l'interrogatoire de l'assassin, les photos de mon père mort. Mais ce dossier ne me sert à rien puisqu'il n'y aura jamais de procès."

Alors 10 ans après la disparition de son père, Carole, à bout de forces, jette l'éponge. "J'étais épuisée, j'ai sauvé ma peau et puis je devais m'occuper de mon fils, qui était petit. Je l'ai élevé seul et il est ma fierté. J'ai quitté l'Angleterre et je me suis réinstallée à Voiron. Je suis devenue professeur d'anglais. Mon fils m'a permis de survivre, même si le vide qu'a laissé mon père est toujours là." avoue Carole.

Deuil impossible

Et puis en 2017, des amis insistent vraiment pour qu'elle vienne avec eux boire un verre en ville et c'est là qu'elle rencontre celui qui est devenu son mari. "Il m'a redonné le goût de vivre, tout simplement. _Souvent, je lui dis que c'est mon père qui l'a mis sur ma route !_"

Carole Bassoli porte toujours sur elle la chaine et l'alliance en or de son père que son meurtrier voulait lui voler. "Mon père a été incinéré, il aurait voulu qu'on disperse ses cendres au Sénégal, mais je ne peux pas, je ne veux pas y retourner." conclut Carole.