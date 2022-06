GRAND FORMAT - Violences conjugales : l'incompréhension des victimes face à la justice

Après le féminicide de Bourgoin-Jallieu début mai, deux anciennes victimes de violences conjugales racontent ce qu'elles ont subi et leur colère contre la justice. Face à leur incompréhension, le procureur de la République de Grenoble explique comment travaillent les enquêteurs et les tribunaux.

Dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 mai, une femme est retrouvée morte dans une voiture, près d'un hôpital de Lyon. Cette femme, c'est Julie, 26 ans et maman d'un petit garçon de trois ans. Ce samedi-là, son enfant est avec son ex-conjoint et l'homme de 32 ans l'appelle pour qu'elle vienne chercher son fils sur un parking de Bourgoin-Jallieu. Un peu avant minuit, l'enfant est retrouvé seul, la police retrouve des traces de sang sur place.

Sept mois avant ce féminicide, l'ex-conjoint de Julie avait déjà été condamné pour des violences envers elle. Ce drame remet violemment sur la table le sujet du suivi et de la prise en charge des auteurs de violences conjugales. Il ravive aussi la colère des associations comme Cœurs de Guerrière, association où d'anciennes victimes de violences conjugales viennent en aide aux femmes et aux hommes qui subissent les coups de leur conjoint.

Cette association a des référentes un peu partout en France, comme Emeline dans le Nord-Isère. À 39 ans, cette maman de quatre enfants est replongée dans son parcours à chaque féminicide. "Tes amis t'appellent et te disent : tu vois, ça aurait pu être toi" raconte-t-elle les larmes aux yeux, car elle s'en est sortie il y a peu. "On est têtue, on se dit que de toute façon il nous laissera tranquille mais non, il ne nous laisse pas tranquille. On a beau porter plainte, faire tout ce qu'on veut ... ils sont comme ça, ce sont des bureaux." Elle a porté plainte sept fois contre son ancien conjoint, tout a été classé sans suite. Même l'ordonnance de protection ne fonctionne pas vraiment. "Le lendemain il était là, il me menaçait, il m'agressait, il me tapait. Il m'a cassé ma porte d'entrée, j'ai porté plainte et ça a encore été classé sans suite ! La justice n'est absolument pas derrière nous."

Je ne crois plus du tout en la justice, c'est clair !

Son ex-conjoint l'a frappée pendant cinq ans, jamais poursuivi donc alors qu'Emeline et ses enfants ont vécu l'enfer. "Je ne crois plus du tout en la justice, c'est clair !" Elle n'appelait même plus les gendarmes car elle avait le sentiment qu'ils ne réagissaient pas, ou pas assez vite. "Une fois je leur ai dit, écoutez c'est simple si vous ne vous bougez pas, un jour c'est moi qui vais passer à l'acte ! À force de subir ... il m'a tapée enceinte, des coups de pieds, j'avais la bouche en sang" Il la fait aussi quitter la maternité deux heures après son accouchement pour qu'elle suive sa fille, transférée à Vienne car elle "est née à six mois et demi parce qu'il m'avait tabassée." Il l'étrangle devant sa voisin lorsqu'elle prend la décision de le quitter.

Plus de reconnaissance pour les victimes

Elle raconte sous le regard attentif de Nathalie, référente pour Cœurs de Guerrières dans le Rhône Elle a subi pendant 15 ans la violence de son ex-compagnon, il s'est vu délivrer un rappel à la loi. L'un des problèmes en matière de violences conjugales selon, c'est la reconnaissance des victimes. La femme ou l'homme victime de violences conjugales sont "très mal considérés. Et puis se faire entendre, ouvrir la prote d'un commissariat et de dire "bonjour, je suis victime" déjà c'est très compliqué à faire. Quand on le fait et qu'on tombe sur un gendarme ou un policier qui nous dit "non mais c'est pas grave", ce n'est pas ce qu'on a envie d'entendre." Pour elle, "il n'y a rien de faire. Moi je suis partie, on ne m'a pas aidée. On m'a dit "il faut partir", oui mais partir où ? C'est facile de dire de partir."

Un jour j'ai pris le couteau. Il y avait mon fils en face de moi, c'est lui qui m'a dit non, autrement je plantais mon ex-mari.

L'association aide les victimes à trouver et payer un logement pour fuir. Emeline et Nathalie s'investissent autant qu'elles le peuvent mais pour elles, rien ne changera vraiment tant que les auteurs de violences conjugales ne craindront pas la justice. "Ils ne sont pas punis !" s'agace Nathalie. "Ils recommencent, ils n'en ont rien à faire parce qu'ils savent qu'ils ne risquent rien ... enfin c'est une façon de parler, mais ils ne craignent pas grand chose." Elle-même a craché sur son ex-mari pour se défendre et s'est retrouvée 24H en garde à vue après la plainte qu'il a déposée. "Quand vous voyez Jacqueline Sauvage qui a été en prison pendant des années parce qu'elle a été tapée dessus pendant 40 ans, et que c'est elle qui finit en taule ... il y a un moment, non, la justice ne fait pas son travail correctement." Comme Emeline, Nathalie a failli passer à l'acte, un jour de trop. "Un jour j'ai pris le couteau. Il y avait mon fils en face de moi, c'est lui qui m'a dit non, autrement je plantais mon ex-mari."

Les affaires de violences conjugales représentent 30% des dossiers présentés en comparution immédiate au tribunal de Grenoble. © Radio France - Noémie Philippot

La justice ne peut pas suivre l'auteur toute sa vie

Sauf qu'un meurtre est un meurtre, qu'il soit commis par le bourreau ou la victime, à la justice ensuite d'apprécier les circonstances. C'est toute la difficulté : les violences conjugales, c'est l'extrême intimité qui croisent la rigueur et l'inflexibilité de la loi. "On est sûr une pratique qui touche au cœur de la famille, de l'individu, donc c'est normal qu'il y ait ce ressenti" estime Camille Morel, juriste assistante chargée des violences intrafamiliales au parquet de Grenoble. "La justice est complexe, c'est un monde complexe. Il répond à des règles déterminées que les magistrats doivent faire appliquer quoi qu'il en coûte." L'autre difficulté, c'est que la justice n'a pas vocation à "avoir un suivi sur la totalité de la vie de l'auteur." Ainsi, même si des peines conséquentes sont décidées, s'il y a un suivi pendant un certains temps, "le risque zéro n'existe pas. On a beau faire le maximum, il y a toujours des situations qui aboutiront malheureusement à des cas tragiques."

Camille Morel, juriste assistante chargée des violences intrafamiliales au parquet de Grenoble © Radio France - Noémie Philippot

Le souhait des victimes et de leurs proches, une fois qu'elles ont réussi à parler de ce qu'elles subissent à des policiers ou des gendarmes, c'est que cela aboutisse à une condamnation. Pour en arriver là, la justice doit impérativement réunir des preuves et ce travail est d'autant plus délicat que le sujet est complexe. "Toutes les personnes qui disent "je suis victime de violences conjugales", on leur dit qu'on prend une audition détaillée et qu'il n'y aura pas de main courante" explique le procureur de la République de Grenoble Éric Vaillant. "Nous avons donné à nos enquêteurs un canevas très précis de questions auxquelles ils doivent répondre. Si cette enquête n'est pas bien faite dès le départ, on a moins de chances après d'arriver à une condamnation de l'auteur."

Il y a pleins de circonstances où les juges, dans un État démocratique, ne peuvent pas condamner.

Éric Vaillant l'assure, la parole des victimes est de "plus en plus, bien prise en compte" mais "sans preuve on ne pourra rien." Il évoque plusieurs situations dans lesquelles il n'y en a pas assez pour faire pencher la balance du côté de la victime ou de l'auteur présumé. Les fois où il n'y a pas de témoin, où il n'y a pas de traces des coups et qu'il n'y a pas de photos, où d'autres encore où les victimes retirent leur plainte. "Il y a pleins de circonstances où les juges, dans un État démocratique, ne peuvent pas condamner. Il faut l'entendre, c'est compliqué et c'est pour ça que ce travail pénal ne peut pas être le seul à fonctionner."

Éric Vaillant, le procureur de la République de Grenoble © Radio France - Noémie Philippot

Il faut selon lui une intervention notamment d'associations d'aides aux victimes et travailler sur la prise en charge des auteurs. Plusieurs outils existent pour cela, comme les mesures d'éloignement, des stages de responsabilisation du conjoint violent si le tribunal estime que cela est pertinent. Pour les victimes, il y a le bracelet anti-rapprochement ou le téléphone grave danger. Julie en avait reçu un, mais il ne lui a pas servi lorsque son ancien compagnon l'a frappé dans la nuit du 7 au 8 mai à Bourgoin-Jallieu.

De plus en plus de voisins dénoncent les violences conjugales

Toutes ces explications ne soulageront jamais les proches des femmes mortes sous les coups de leur conjoint ou ex compagnon mais la justice progresse sur le sujet estime le procureur de la République de Grenoble, en même temps que la société. "Le sujet des violences conjugales, c'est vraiment la priorité numéro 1 du parquet de Grenoble et de tous les parquets de France, parce que c'est une grande cause nationale. Moi, je vois des changements" notamment lors des audiences. "Je me suis rendue compte lors des dernières audiences que beaucoup d'affaires de violences conjugales avaient été révélées par les voisins, et ça c'est un phénomène nouveau." Pendant longtemps, les voisins estimaient que "c'était du privé, on ne s'en mêle pas." C'est pour Éric Vaillant un signe fort qui montre selon lui que "cette volonté de l'ensemble de la nation de mieux lutter contre les violences conjugales commencent à se diffuser dans toute la population."

On a vraiment besoin que les femmes continuent de se rendre dans les services de police et de gendarmerie.

Et s'il reconnaît qu'il y a "des bons et des moins bons professionnels" dans les commissariat pour recevoir les victimes, Éric Vaillant insiste sur le fait qu'il "a été pris des décisions fortes de la part des services de polices et de gendarmeries de former de façon très spécifiques et fortes les policiers et gendarmes qui reçoivent les victimes en général, et en particulier les victimes de violences conjugales. [...] Aujourd'hui, je n'aime pas entendre le discours "n'allez pas déposer plainte parce que vous allez être mal reçues", parce que je trouve que c'est contre-productif. En réalité, on a vraiment besoin que les femmes continuent de se rendre dans les services de police et de gendarmerie, même s'il peut y avoir des exceptions. Tout le monde évite qu'il y ait ces exceptions. On y est de mieux en mieux reçu par des professionnels qui sont de plus en plus formés."

Les violences conjugales représentent 30% des affaires jugées comparution immédiate à Grenoble. Un chiffre signe de l'investissement de la justice sur la sujet, signe aussi que la lutte sera encore longue pour éradiquer ce fléau.