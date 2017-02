Grand froid : hausse importante des feux de cheminée et d'habitation dans le Haut-Rhin

En ce début d'année 2017, les pompiers du Haut-Rhin ont constaté une forte hausse du nombre de feux de cheminée et d'habitation. Une hausse sans doute liée au froid de ces dernières semaines. Les autorités appellent à la prudence.

Du 1er au 27 janvier, les sapeurs-pompiers du Haut-Rhin sont intervenus sur plus de 80 feux de cheminée et 45 feux d’habitation. En 2016, pour la même période, on dénombrait 48 feux de cheminée et 21 feux d’habitation.

Cette évolution notable est certainement liée à la période de froid intense et persistant sur notre région explique la préfecture du Haut-Rhin.

Janvier 2017 @prefet68 @sdis68 hausse significative des feux de cheminée et d'habitation. Conseil de préventions https://t.co/QkC3zysPLr — Préfet 68 (@Prefet68) February 1, 2017

Les autorités rappellent donc les mesures de prévention essentielles :

S’assurer de la conformité des installations de chauffage : cheminées, poêles, chaufferies et tout dispositif en général, doivent absolument être installées dans les règles de l’art.

Effectuer un bon entretien de toute installation : tout conduit de fumée doit être ramoné régulièrement par un spécialiste. Il faut veiller également à l’entretien régulier des chaudières.

En période de chauffe, il est important de bien surveiller les appareils allumés.

Les détecteurs avertisseurs autonomes de fumée doivent être installés

La préfecture du Haut-Rhin rappelle que les détecteurs de fumée sont obligatoires dans tous les lieux d’habitation depuis mars 2015. Plus de 200 personnes ont été sauvées en 2016 alors qu’elles risquaient d’être asphyxiées ou brûlées par l’incendie de leur habitation.

LIRE AUSSI : Maison en feu à Oberhaslach, trois enfants sauvés grâce au détecteur de fumée

</div>