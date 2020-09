Grand Nancy : cinq interpellations, 500 grammes de produits stupéfiants et 16.000 euros saisis par la police

Cinq interpellations, 500 grammes de produits stupéfiants et 16.000 euros en liquide, c'est le bilan chiffré d'une opération de police communiqué par la préfecture de Meurthe-et-Moselle.

16.000 euros en liquide

Dans le détail, une trentaine de policiers ont été mobilisés ce mardi après-midi dans le quartier des Provinces à Laxou ainsi qu'à Malzéville au bâtiment Surcouf pour des contrôles d'identité. Opération dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Les policiers ont saisi en trois heures plus de 16.000 euros en espèces, plus de 150 grammes de cocaïne, plus de 300 grammes d'héroïne et 120 grammes de cannabis.

Cinq personnes ont été interpellées au cours de cette opération.