Grand Nancy : un conducteur de camionnette "enragé" prend en chasse une voiture familiale sur l'autoroute

Une course-poursuite dans l'agglomération de Nancy et une belle frayeur pour une voiture avec à son bord 3 adultes et 2 enfants. La famille a été prise en chasse samedi 22 août par une camionnette, sans raison apparente. Le conducteur du fourgon était ivre.

L'histoire fait penser au scénario du film "Enragé" avec Russell Crowe, à l'affiche depuis quelques jours. Mais là, il ne s'agit pas d'une fiction : une voiture familiale a été prise en chasse samedi 22 août sur l'autoroute A 330 à la sortie de Nancy par le conducteur d'une camionnette.

La scène commence au rond-point Marcel Brot, à Nancy. La voiture, une Peugeot 307, et la camionnette s'engagent sur l'autoroute. La voiture entreprend un dépassement mais visiblement, ne va pas assez vite aux yeux du conducteur du fourgon. Appels de phare insistants puis la camionnette en se rabattant très vite sur la droite empêche la voiture de se rabattre à son tour et la bloque ainsi jusqu'à la sortie Fléville.

Les deux pieds joints dans la lunette arrière

A ce moment, la camionnette percute la 307 et lorsque que la voiture s'arrête au bord de la route, le conducteur acharné sort, saute les deux pieds joints et brise la lunette arrière de la 307. Un bébé d'un mois, un petite fille de 4 ans et leur oncle se trouvent à l'arrière. Les parents sont à l'avant. Fort heureusement, personne n'est blessé.

Le père, un habitant de Saint-Max âgé de 20 ans, sort alors avec un cran d'arrêt mais, selon un témoin, la lame n'est pas éjectée. Le conducteur de la camionnette, blessé aux pieds après son saut, reprend le volant et s'enfuit. La police est alertée et le retrouve marchant dans la zone de Frocourt, à Houdemont.

L'homme, complètement ivre, est hospitalisé dans un premier temps, puis placé en garde à vue. Cet habitant de Varangéville, âgé de 30 ans, ne sait pas expliquer son geste. Il dit ne se souvenir de rien.