Grand Nancy : un conducteur en garde à vue après une course-poursuite avec la police

Dans la nuit de vendredi à samedi, un conducteur, sous le coup d'une suspension de permis, a refusé de s'arrêter à un contrôle de police. Après une course-poursuite sur plusieurs kilomètres, il a été interpellé et placé en garde à vue.

La course-poursuite s'est terminée au poste de police. Peu avant minuit ce vendredi soir, un conducteur refuse de s'arrêter à un contrôle de police, sur l'A31, au niveau de l'échangeur de Laxou. Une course-poursuite démarre alors avec les équipes de CRS sur place.

L'automobiliste s'engage sur l'autoroute à plus de 160 km/heure. Il emprunte la bande d'arrêt d'urgence et double à droite plusieurs véhicules. Le conducteur tente même de perdre les agents de police en faisant demi-tour à la sortie de Gondreville. En vain. Il emprunte alors la sortie de Velaine-en-Haye. Mais il arrive beaucoup trop vite sur un rond-point et perd le contrôle de son véhicule.

Au volant alors qu'il est sous le coup d'une suspension de permis

A bord, il est accompagné de trois passagers. Deux d'entre eux prennent la fuite. Le conducteur, âgé de 38 ans est lui interpellé et placé en garde à vue.

L'homme, originaire des Vosges, était au volant alors qu'il est sous le coup d'une suspension de permis pour conduite sous l'emprise de stupéfiant.

Le conducteur est toujours en garde à vue à l'heure actuelle. Des tests toxicologiques ont été effectués. Il pourrait être poursuivi pour refus d'obtempérer aggravé et pour mise en danger de la vie d'autrui.