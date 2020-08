Grand Nancy : un policier traîné sur 500 mètres par une voiture

Ils voulaient payer avec de faux billets. Il est 1h45 vendredi 28 août quand le gérant d'un kebab de l'agglomération appelle la police. Des clients viennent d'utiliser de faux billets.

Le policier traîné sur plus de 500 mètres

Quand la police arrive, les clients prennent la fuite, s'engage alors une course poursuite. Après avoir perdu de vue le véhicule, les fonctionnaires retrouvent finalement sa trace. Un policier ouvre la porte du véhicule qui démarre alors en trombe. Le policier reste accroché à la portière et est traîné sur plus de 500 mètres

Les occupants du véhicule en garde à vue

La voiture finit par percuter un fourgon, ce qui permet à la police d'interpeller les quatre occupants du véhicule qui sont placés en garde à vue.

Le policier a été transporté au CHU de Nancy, il n'est que très légèrement blessé.