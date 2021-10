Grand teknival dans le Cher : ce qu'on sait sur le déroulement des événements

Entre 4 000 et 5 000 fêtards se sont rassemblés dans le Cher pour participer à une rave-party à Sainte-Montaine. France Bleu Berry fait le point sur les dernières informations.

Entre 4 et 5 000 personnes ont participé à cette rave-party dans le Cher

C'est l'un des plus grands teknivals organisés en Berry depuis de longues années. Au plus fort, entre 4 000 et 5 000 fêtards ont participé à une rave-party organisée sur la commune de Sainte-Montaine, dans le département du Cher. La rédaction de France Bleu Berry fait le point sur les informations à retenir.

Combien de fêtards pendant ce teknival ?

Les premiers participants sont arrivés dans la nuit de vendredi à samedi sur un terrain privé. Les gendarmes ont d'abord compté 600 voitures. Mais selon certaines sources, plus de 1 500 véhicules pourraient être stationnés sur le site. Ce qui est sûr, c'est qu'on a compté jusqu'à 4 000 voire 5 000 fêtards pendant cette rave-party. Un chiffre confirmé par le préfet du Cher, Jean-Christophe Bouvier, en déplacement ce dimanche.

Un hélicoptère survole la zone pour permettre d'évaluer le nombre de participants encore présents. Selon nos informations, 13 personnes ont été évacuées par les secours.

Jusqu'à quand va durer cette rave-party ?

Des premiers départs sont signalés par la reporter de France Bleu Berry. Mais cela va prendre du temps car certains participants ont consommé de l'alcool ou de la drogue. Les départs vont donc s'étaler sur plusieurs jours, le temps d'assurer des déplacements en toute sécurité. Il n'y a pas eu d'opération pour disperser les fêtards et aucune n'est prévue à l'heure actuelle. "Tout le monde est vérifié à la sortie pour éviter que les participants repartent alcoolisés ou sous l'emprise de drogue. Il n'y a pas eu de blessés, pas eu de morts, c'est sans doute l'essentiel", confie Jean-Yves Debarre, le maire de Sainte-Montaine.

A noter qu'il faut rouler avec beaucoup de prudence dans le secteur de Sainte-Montaine. Des fêtards marchent sur les routes. La vitesse est donc limitée à 50km/h dans un certain périmètre.

Ce rassemblement était-il autorisé ?

Non. La préfecture du Cher avait d'ailleurs spécialement pris un arrêté interdisant de tels rassemblements ce week-end. Cela n'a pas empêché les fêtards de rentrer sur le site, une clairière au milieu des bois. "Les forces de l'ordre n'étaient pas assez nombreuses et ont été obligées de céder", a déploré le maire de Sainte-Montaine sur l'antenne de France Bleu Berry. Depuis le début de la crise du Covid, les préfectures ont régulièrement pris de tels arrêtés. Souvent en vain : une centaine de personnes avaient participé à une rave-party à Bazaiges, dans l'Indre, le 19 septembre.

La zone occupée par les teufeurs est-elle protégée ?

Sainte-Montaine fait partie des communes partiellement concernées par le périmètre du site Natura 2000, qui répertorie les zones avec une faune et une flore exceptionnelles. "C'est inadmissible qu'on puisse organiser des choses pareilles à un tel endroit, sur une propriété privée et dans une zone où la seule valeur est la nature avec des centaines d'espèces au niveau faune. Maintenant, ça va être inondé d'immondices et piétiné", dénonce Jean-Yves Debarre, le maire de la commune, très ému.