Grande America : les premiers déchets d'hydrocarbures ont été déchargés à La Rochelle

La Rochelle, France

Les deux premiers navires chargés de dizaines de tonnes de déchets issus de Grande America , sont arrivés ce mercredi matin au Port Atlantique de La Rochelle. Il s'agit du BSAH Rhône, un bâtiment de la marine nationale et du VN Sapeur, un supply ou bateau de transport, affrété par la Marine Nationale. Ils sont venus remettre leur triste cargaison, entre les mains d'un spécialiste de la dépollution.

Benne contenant des produits hydrocarburés, tout juste débarqués du navire de la Marine Nationale © Radio France - Catherine Berchadsky

L'entreprise Séché Urgences Interventions, mandatée par l'armateur Grimaldi devrait rester sur place au moins 5 semaines. La société bénéficie d'un périmètre de sécurité , mis en place par la direction du grand port qui joue les facilitateurs nous a confié son directeur, le commandant Pascal Courthéoux. La société Séché est venue avec de nombreux camions spécialisés dans la dépollution ainsi que des camions citernes pour transporter les déchets liquides.

Au total lors de cette première journée ce sont 45 personnels de la société Séché qui ont été mobilisés pour tenir les délais fixés par la préfecture des affaires maritimes, les autorités souhaitaient voir repartir les navires sur la zone de dépollution dés le soir même. Mission accomplie grâce à l' intervention d'une gigantesque grue capable de soulever 140 tonnes. Mais impossible de connaître le tonnage exacte des hydrocarbures débarqués.

Des bennes de 15 et 20 mètres cubes chargés de galettes d'hydrocarbures

La société Séché urgences intervention, gère le déchargement des bennes selon "un processus cellule de crise" explique Mickaël Prestavoine , le directeur des opérations industrielles. Tous les personnels sont équipés de tenues blanches des pieds à la tête pour se protéger des dépôts pétroliers. Leur première mission, c'est de nettoyer et dégraisser le navire , puis commencent les opérations de débarquement des bennes. Une grue capable de soulever 140 tonnes est sur le site. "une fois débarquée, les bennes chargées de boulettes d'hydrocarbures seront acheminées vers des installations classées pour la protection de l'environnement, en vue de leur incinération" poursuit Mickaël Prestavoine. En l'occurrence, les premières bennes seront expédiées en Normandie sur le site de Triadis à Rouen. Les déchets liquides seront acheminés en Isère sur le site de Tredis à Salaise sur Sanne.

Mickaël Prestavoine, Directeur des opérations industrielles de Séché Urgences Interventions © Radio France - Catherine Berchadsky

Risque de pollution très faible pour le port de la Rochelle

Tout autour des navires , des doubles barrages antipollution ont été mis en place avec les équipes de lamanage du port, afin d'éviter de prendre des risques de pollution dans le bassin à flot, mais " le risque est très faible car ce ne sont pas des polluants liquides mais des polluants solides qui ont été aspirés par des systèmes spongieux , et donc le risque de pollution est très faible" assure le directeur du Port Atlantique de La Rochelle, Pascal Couthéoux.

Barrages Flottants © Radio France - Catherine Berchadsky

La Rochelle : un site stratégique

Les commandants des deux navires à quai , assurent que les nappes de pollution ont pris une direction plus sud vers l' Espagne, ce qui confirme les informations de la Préfecture Maritime de Brest laissant entendre que le lles côtes de Charente-Maritime et de Gironde devraient être épargnées par une pollution, si la météo reste favorable. La Rochelle devient ainsi un site stratégique pour les navires en charge de la dépollution , de prochains bateaux sont dores et déjà attendus à La Rochelle ce vendredi alors que les deux premiers ont pu reprendre la mer dés ce mercredi soir.