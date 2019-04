Grande émotion en Loire-Atlantique et en Vendée après l'incendie de Notre-Dame de Paris

Les réactions se succèdent après l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris ce lundi soir. Les responsables politiques mais aussi des sportifs et des anonymes font part de leur émotion en Loire-Atlantique et en Vendée. À Nantes, ce drame rappelle deux précédents.

Loire-Atlantique, France

Comme partout en France, l'émotion est vive en Loire-Atlantique et en Vendée après l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris ce lundi soir. Les responsables politiques mais aussi des sportifs et des anonymes en font part sur les réseaux sociaux. Et, à Nantes, ce terrible feu rappelle ceux de la cathédrale en 1972 et de la basilique Saint-Donatien en 2015.

De Vendée, on est autant attristés que les Parisiens

"J'ai allumé la télé pour regarder le Président de la République", raconte ce jeune vendéen. "Et on est tombé sur Notre-Dame de Paris en flammes ! Et nous, de Vendée, on est attristé autant que les Parisiens." La flèche de la cathédrale qui s'effondre, ça rappelle d'autres terribles souvenirs à cet habitant de La Roches-sur-Yon : "ça me fait un peu penser à la catastrophe de 2001, les tours à New York. Même si, apparemment, c'est accidentel. Mais ça m'y fait penser". "C'est vraiment un symbole de Paris : il y a la Tour Eiffel, Montmartre et Notre-Dame", poursuit ce monsieur. "C'est un bâtiment qu'on aime tous. C'est pénible de voir ça. C'est une catastrophe".

Tristesse, épreuve, cœur qui saigne

Plusieurs responsables politiques ont réagi sur le réseau social Twitter.

Jean-Marc Ayrault, l'ancien maire de Nantes.

En voyant Notre Dame de Paris, un des symboles de notre histoire, en flammes, c’est un grand sentiment de tristesse qui nous étreint... Courage aux sapeurs pompiers — Jean-Marc Ayrault (@jeanmarcayrault) April 15, 2019

Johanna Rolland, l'actuelle maire de Nantes.

Bouleversant incendie en cours à #Notre Dame de Paris. Tout mon soutien aux équipes mobilisées.https://t.co/zUA6P9Xabk — Johanna Rolland (@Johanna_Rolland) April 15, 2019

Bruno Retailleau, le sénateur vendéen et président du groupe Les Républicains au Sénat. Il appelle à "une grande souscription nationale" pour reconstruire Notre-Dame.

l’Etat pourrait lancer une grande souscription nationale pour reconstruire Notre Dame de Paris, qui est aussi Notre Dame de France. C’est d’abord dans l’unité dans les épreuves que le peuple français est grand. — Bruno Retailleau ن (@BrunoRetailleau) April 15, 2019

Christelle Morançais, la présidente de la région Pays-de-la-Loire.

Ce soir, nous avons tous le cœur qui saigne devant les terribles images de #NotreDame, joyau de notre patrimoine et partie de notre Histoire qui disparaît sous les flammes.

Dès demain, il faudra se mobiliser pour reconstruire Notre-Dame, pour les catholiques et les Français. https://t.co/FnvHjlKCFs — Christelle MORANÇAIS (@C_MORANCAIS) April 15, 2019

Yannick Moreau, le maire des Sables-d'Olonne, annonce déjà un soutien de sa ville.

#NotreDamedeParis est éternelle et universelle.



Nous la reconstruirons.



La ville des #SablesdOlonne sera prête à y apporter sa pierre. pic.twitter.com/eIbFA9TSCL — Yannick MOREAU ن (@YannickMOREAU) April 15, 2019

L'un des gardiens du HBC Nantes se dit, lui aussi, très touché par cet incendie.

Chrétien ou pas, croyant ou pas, c'est un monument de notre héritage que l'on voit disparaître, impuissants... 😭😭😭 https://t.co/OwDSONFA33 — Cyril Dumoulin (@CyrilDumoulin) April 15, 2019

Les pompiers de Loire-Atlantique réagissent, eux aussi. Ils savent à quel point le travail de leurs collègues parisiens est compliqué, eux qui sont intervenus pour éteindre l'incendie de la basilique Saint-Donatien, à Nantes, il y a quatre ans.

Les pompiers de @loireatlantique apportent leur soutien aux @PompiersParis qui luttent contre le tragique incendie de @notredameparishttps://t.co/jb3jcRwcK3 — Sapeurs-pompiers 44 (@SDIS44) April 15, 2019

À Nantes, les précédents de 1972 et 2015

Parce que donc, à Nantes, l'incendie de Notre-Dame de Paris rappelle deux précédents : en 1972, le 28 janvier, la toiture de la cathédrale de Nantes était touchée par un incendie, là aussi au niveau de sa toiture, à cause d'un chalumeau qui avait été laissé allumé par accident pendant des travaux.

Plus près de nous, en juin 2015, c'est la toiture de la basilique Saint-Donatien qui brûlait. Là aussi, le feu est parti pendant des travaux. En une demi-heure, il ne restait plus rien de la charpente qui est toujours en travaux aujourd'hui.