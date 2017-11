Grande roue : la ville de Paris mise en examen pour "favoritisme"

Après Marcel Campion le propriétaire de la célèbre attraction, la ville de Paris est à son tour mise en examen. Son avocat l'a annoncé vendredi soir, elle est poursuivie pour "favoritisme".

C'est une nouvelle étape dans la bataille qui oppose la ville de Paris à Marcel Campion. En plein conflit avec les forains sur la fin du marché de Noël, la ville est désormais mise en examen dans l'enquête sur la grande roue de la Concorde. La justice la soupçonne de "favoritisme" dans les conditions d'attribution du prestigieux emplacement au "roi des forains". Bénéficiaire du marché, Marcel Campion est déjà mis en examen depuis mai dernier dans ce dossier.

L'hôtel de de ville réagit en affirmant avoir "toujours veillé à être exemplaire" dans l'examen des demandes d'occupation du domaine public et dans les procédures de mises en concurrence. La ville ajoute avoir mis en place des procédures "que le droit n'imposait pas" pour les attractions les plus importantes telles que la Grande Roue ou le Marché de Noël, et affiche son "entière confiance" dans le déroulement de cette information judiciaire.

Ironie du sort : c'est à partir de demain que cette fameuse Grande Roue est montée sur la place de la Concorde... Pour la dernière fois. La ville vient d'annoncer le vote d’un vœu au Conseil de Paris du 20 novembre pour mettre un terme à son installation sur la place de la Concorde d’ici l’été prochain.