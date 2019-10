Grandes marées : 79 personnes piégées et neuf morts depuis le début de l'année dans les Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc, France

Nouvel épisode de grandes marées, ce week-end. Coefficient de 106 samedi, jusqu'à 111 lundi. L'occasion pour la Préfecture des Côtes-d'Armor de lancer un nouvel appel à la prudence.

Les autorités rappellent que les accidents sont nombreux, en période de grandes marées. Depuis le début de l'année, neuf personnes sont mortes dans les Côtes-d'Armor, et 79 ont été piégées par la montée des eaux.

La Préfecture rappelle qu'il faut vérifier les heures des marées avant de s'aventurer, pour pêcher à pied notamment, et surveiller les conditions météo. De plus, il faut toujours prévenir des proches de l'endroit où vous aller, en indiquant une heure de retour, et partir avec un téléphone portable. Objectif : profiter du spectacle des grandes marées en toute sécurité !