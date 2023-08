Grandes marées : deux adolescents sauvés dans les Côtes d'Armor

Les grandes marées sont plus que jamais piégeuses et elles se poursuivent ce vendredi et sameid. Deux adolescents l'ont appris à leurs dépens jeudi soir, alors qu'ils se trouvaient sur l'île d'Er à Plougrescant dans les Côtes d'Armor.

ⓘ Publicité

Ils se sont retrouvés piégés par la marée montante, alors que le coefficient était de 104. Par grandes marées, la mer se retire loin mais monte plus vite. Les adolescents de 16 ans ont été récupérés par les pompiers vers 20h45 et ont été confiés à leurs parents. Ils sont sains et saufs.

Plus tôt dans la journée, les pompiers étaient intervenus non loin de là pour une personne qui commençait à se noyer sur la plage de Trestel à Trévou-Tréguignec.

Les grandes marées continuent ce vendredi avec des coefficients de 104 et samedi des coefficients de 101 et de 97. Les autorités appellent à la prudence autant les touristes par méconnaissance, que les locaux par excès de confiance.