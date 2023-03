Grandes marées : deux frères interpellés pour avoir pêché trop d'ormeaux, trop petits

La taille compte, la quantité aussi pour la pêche à pied, en ces jours de grandes marées. C'est ce qu'ont appris jeudi à leurs dépens deux frères, pêcheurs à pied depuis plus de 50 ans précisent les gendarmes du Finistère.

ⓘ Publicité

Ils pêchaient sur la côte nord lorsqu'ils ont été contrôlés par la brigade nautique de Roscoff. Ils venaient de prélever une cinquantaine d'ormeaux, c'est à dire plus que la limite autorisée, et 41 de ces coquillages très prisés n'avaient pas la taille réglementaire, démontrent les gendarmes avec un pied à coulisse.

La taille justement : 9 cm minimum. La quantité maximum à pêcher ? 20 ormeaux par jour et par pêcheur.

L'affaire ne va pas en rester là, il s'agit d'un délit. Le procureur de la République de Brest et les Affaires maritimes ont été saisies.

Pour connaître la réglementation, les tailles minimum sont affichées devant les zones de pêche, des réglets peuvent être disponibles dans les offices de tourisme, et la préfecture du Finistère met à disposition en ligne un guide des tailles minimales et des quantités maximales autorisées pour les coquillages et autres crustacés, déclinaison du code rural et de la pêche maritime.