Grandes marées : deux personnes isolées par les eaux hélitreuillées à Donville-Les-Bains

Les grandes marées font la joie des pêcheurs à pied mais peuvent vite être dangereuses. Ce dimanche 17 avril, deux personnes se sont retrouvées isolées par la marée près de Donville-Les-Bains. Alerté, le Cross Jobourg engage l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 50. Les deux personnes ont pu être hélitreuillées et ramenées à terre saines et sauves.

La préfecture maritime rappelle cependant les dangers que peuvent présenter ces grandes marées. "Les grandes marées ont pour conséquence d'augmenter le marnage (différence entre la hauteur de la pleine mer et celle de la basse mer), avec un brassage d'eau de mer plus important et une remontée des eaux plus rapide," indique la préfecture maritime dans un communiqué, "Elles rendent donc les courants marins plus forts et la mer plus dangereuse, engendrant un risque accru d'isolement par la marée." Il est donc indispensable de bien s'informer sur les horaires de marée, notamment aux pieds de falaises où il peut être plus difficile de trouver refuge.

Il faut donc avoir les bons réflexes que la préfecture maritime rappelle ici :