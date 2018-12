Grandes marées : un homme et une femme pris au piège à Mers-les-Bains

Un homme et une femme se sont retrouvés piégés par la mer ce lundi matin à Mers-les-Bains alors que le coefficient était de 102. Ce sont les grandes marées jusqu'à jeudi.

Un homme et une femme d'une soixantaine d'années ont été pris au piège par la mer ce lundi matin, à la marée montante au pied des falaises de Mers-les-Bains. Ce sont les grandes marées et le coefficient était de 102. Ils ont réussi à appeler les secours avec leur téléphone portable. L'homme a été emmené par hélicoptère au centre hospitalier d'Amiens, en état d'urgence absolue. Il était en arrêt cardio-respiratoire. La femme a elle aussi été héliportée à Dieppe, dans un état moins grave.

La préfecture maritime renouvelle ses appels à la prudence pendant cette période de grandes marées. Elle rappelle notamment l'importance de bien vérifier les horaires de pleine mer et basse mer et redonne le numéro à composer en cas de problème en mer ou si vous en êtes témoin : c'est le 196, le numéro du centre régional opérationnel et de sauvetage, le Cross.