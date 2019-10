Grandes marées : un pêcheur à pied porté disparu dans les Côtes d’Armor

Un pêcheur à pied âgé de 63 ans a disparu ce lundi 28 octobre dans la baie de la Fresnaye dans les Côtes d’Armor, non loin du Cap Fréhel. Les recherches pour tenter de le retrouver ont été suspendues à 22 h 30.

Matignon, France

Malgré le temps maussade, crachin et températures en dessous de 10 degrés, il y a du monde ce lundi 28 octobre sur la côte dans les Côtes d’Armor pour profiter des grandes marées.

Deux frères en difficulté

A 16 h 30, le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) à Plouarzel dans le Finistère reçoit une alerte : deux pêcheurs à pied, deux frères âgés de 67 et 63 ans sont en difficultés dans la baie de la Fresnaye dans les Côtes d’Armor. Il faut faire vite, la mer monte depuis près de 3 heures et la nuit tombe vite depuis le changement d’heure ce week-end.

Un des deux pêcheurs sain et sauf, l'autre est introuvable

Immédiatement, un important dispositif de secours est mis en place : deux hélicoptères, deux embarcations des sauveteurs en mer, deux bateaux de pompiers, des patrouilles de gendarmes et de pompiers également à terre. Selon la préfecture maritime "une des deux personnes en difficulté parvient à regagner la côte par ses propres moyens". Il s'agit du pêcheur le plus âgé. Son frère reste introuvable.

Après 6 heures de recherches, le dispositif est suspendu à 22 h 30, il devrait reprendre ce mardi matin.