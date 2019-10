Granges-les-Beaumont : La Manufacture maroquinerie du Dauphiné cambriolée

Granges-les-Beaumont, France

La Manufacture maroquinerie du Dauphiné à Granges-les-Beaumont près de Romans-sur-Isère a été la cible de plusieurs cambrioleurs vers 1h dans la nuit de mercredi à jeudi. On ignore pour l'instant le montant du préjudice. Environ 300 salariés travaillent à la MMD et fabriquent des sacs et autres produits pour des marques de luxe comme Louis Vuitton ou encore Hermès. Les gendarmes de la brigade de recherches de Romans-sur-Isère sont en charge de l'enquête.