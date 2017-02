Granville : de nouvelles élections municipales les 26 mars et 2 avril 2017

Les électeurs granvillais vont retourner aux urnes plus tôt que prévu cette année, les dimanches 26 mars et 2 avril prochains. Ce sont les dates décidées par le préfet de la Manche, pour les nouvelles élections municipales.

Le préfet de la Manche vient de fixer les dates des prochaines municipales à Granville, les 26 mars et 2 avril 2017. Il acte donc le principe de ces nouvelles élections. Les Granvillais étaient dans l'attente de sa décision depuis la semaine dernière et le jugement du tribunal administratif de Caen. Le 9 février, il a donné raison à l'opposition municipale et a validé la démission d'une des élues, sur laquelle il y avait un litige. Depuis, le conseil municipal ne compte plus que 22 élus. C'est sous le seuil minimum, d'où ces nouvelles élections.

La bataille judiciaire continue

La maire de Granville Dominique Baudry a fait appel de la décision du tribunal administratif mais cet appel n'est pas suspensif.

Elle a également saisi le procureur de la République , pour lancer une procédure au pénal, pour "faux en écriture". "Certaines élues estiment que leur signature sur les lettres de démission a été extorquée", explique Dominique Baudry qui se dit déterminée à aller au bout de tous les recours.