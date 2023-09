Granville: ils jettent des projectiles sur les policiers venus leur demander de faire moins de bruit

Dans la nuit de samedi à dimanche 3 septembre, vers 2H30 du matin, des riverains fatigués de supporter le bruit et la musique provenant du parc du Val-ès-fleurs, dans le quartier de la gare à Granville, ont appelé le commissariat.

Arrivée sur place, une première patrouille de policiers a constaté qu'une quinzaine de personnes se trouvaient sur place. A la demande des policiers, le groupe s'est dispersé mais deux individus ont adopté une attitude provoquante, restant au contact des policiers, et les insultant. Une attitude qui a amené le reste du groupe à revenir vers les forces de l'ordre et à tenter de s'interposer quand les policiers épaulés par leurs collègues d'une seconde patrouille ont décidé d'appréhender l'individu le plus menaçant.

Des jets de projectiles, et plusieurs interpellations

Les policiers ont alors fait usage de leurs gaz lacrymogènes pour maintenir le groupe à distance provoquant en réaction une pluie de projectiles dont des cailloux, des bouteilles d'alcool... L'un des agents a été blessé à la main et un autre a reçu plusieurs projectiles sur le torse. Les deux voitures de police ont également été impactées avant que les patrouilles ne parviennent à quitter les lieux avec l'individu interpellé, immédiatement placé en garde à vue.

Dès lundi 4 septembre, trois autres individus ayant participé aux échauffourées ont été interpellés à leur tour. Deux hommes et une femme connus des services de police. Eux aussi ont été placés en garde à vue et ont reconnu les faits pour lesquels ils seront convoqués ultérieurement devant la justice.