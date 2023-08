Incendie mortel à Grasse : "Il est arrivé le malheur" s'émeut une habitante

Un incendie a fait trois morts, sept blessés dont trois graves dans un immeuble de Grasse (Alpes-Maritimes) dans la nuit de samedi à dimanche. Le feu s'est déclaré dans la nuit vers trois heures place aux Aires, une petite place réputée du centre historique de la ville. Bordée d'arbres avec une trentaine d'immeubles colorés et de nombreux commerces, elle attire de nombreux touristes. Les pompiers indiquent à l'Agence Radio France qu'ils ont fait face aux flammes dans la cage d'escalier. Des personnes appellaient à l'aide depuis les fenêtres.

ⓘ Publicité

"Pas de raison de penser que le bâtiment [...] avait un problème particulier"

Une habitante proche de l'immeuble s'est émue après le drame : "Il est arrivé le malheur". Elle dénonce "un état de vétusté" des habitations autour de cette place dont de nombreux riverains se plaignent régulièrement. Mais pour le moment, les causes de l'incendie ne sont pas encore connues. Une enquête du parquet de Grasse est en cours. D'après le commandant des sapeurs-pompiers de Grasse, Jean-Christophe Demarte, il n'y a "pas de raison de penser que le bâtiment [...] avait un problème particulier", explique-t-il sur franceinfo.

"Le feu était principalement dans la cage d'escalier qui dessert tous les étages, détaille Jean-Christophe Demarte. Il fait partie des vieux bâtiments de la ville, comme on en trouve dans tous les centres anciens de toutes les villes de France. On connaît les difficultés qu'on peut avoir pour intervenir. On fait un travail en amont pour faciliter l'intervention, et ça a été payant", avec une extinction des flammes "assez rapidement".