Ses freins lâchent, il saute par la fenêtre de son camion pour sauver sa vie

Cipières, France

C'est un miraculé ! Un homme âge de 30 ans a bien failli mourir ce vendredi midi dans le massif au dessus de Grasse. Au volant de son camion de plateau, en pleine pente, il sent que les freins lâchent. Voyant sa vie menacée, il décide de tenter le tout pour le tout pour sauver sa peau.

Une tentative désespérée digne d'un "James Bond"

Le jeune homme s'installe sur le siège passager, ouvre la fenêtre et saute hors du camion lancé à toute vitesse. Le camion finit sa course dans le ravin, 30 mètres plus bas.

Aucune blessure grave

L'homme est finalement hélitreuillé, évacué de la zone escarpé par le GRIMP, groupe d'intervention en milieu périlleux. Le camion a été relevé lui aussi grâce à un hélicoptère. L'homme souffre dequelques légères blessures.