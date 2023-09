Corrèze : un mort et un blessé grave dans un accident à Maussac

Pompiers et policiers sont intervenus

Ce vendredi matin, une collision entre deux véhicules a fait un mort et un blessé grave sur la commune de Maussac en Corrèze. L'accident s'est produit vers 7h30, sur la RD 1089 "à hauteur de Poteau de Maussac". Un homme d'une trentaine d'années n'a pas survécu au choc.

On ignore, à ce stade, les causes et les circonstances précises de l'accident, qui a nécessité la neutralisation totale de la RD 1089, coupée dans les deux sens. Les secours sont encore sur place.