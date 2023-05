Grave accident au rallye national de Saint-Émilion

Trois officiels de la course ont été percutés à haute vitesse par une voiture, alors qu'ils étaient en train de chronométrer l'épreuve. C'est ce qu'il s'est passé selon les secours au niveau de Lussac ce samedi 20 mai à 11h30 au rallye national de Saint-Émilion.

Deux femmes de 44 et 65 ans, un homme de 75 ans ont été hospitalisés dans un état grave, deux d'entre eux à Libourne et une au CHU Pellegrin. La femme et l'homme à bord de la voiture de rallye n'ont pas été blessés. La course a été interrompue au moment de l'accident. Une enquête va devoir déterminer les responsabilités de l'accident.