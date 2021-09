Une personne gravement blessée dans un accident de la route à la sortie de Bergerac

Un grave accident s'est produit ce dimanche soir au lieu-dit Garrigue à la sortie de Bergerac. Trois véhicules sont entrés en collision non loin du château Mounet-Sully. Neuf personnes sont impliquées dans l'accident mais cinq sont blessées dont une plus gravement. Cette dernière était incarcérée et en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours. Elle a été prise en charge par les pompiers et le SMUR.

La circulation est totalement coupée dans les deux sens. Les pompiers invitent les automobilistes à éviter le secteur.

Plus d'informations à venir...