Grave accident de la route ce dimanche soir dans les Vosges

Trois blessé grave, trois plus légèrement. C'est le bilan d'un accident de la route dans les Vosges dans la nuit du dimanche à lundi sur la Nationale 57 entre Razimont et Arches dans le sens Epinal-Remiremont. Un seul véhicule en cause.

Plus d'une vingtaine de pompiers ont été mobilisés dans la nuit de dimanche à lundi sur la Nationale 57. Entre Razimont et Arches, dans le sens Epinal-Remiremont un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule avec six personnes à bord. 6 jeunes hommes sans plus précision. Le bilan est de trois blessés graves et trois blessés légers.

Les victimes les plus gravement atteintes ont été transportées dans les hôpitaux de Remiremont et d'Epinal.

L'origine de l'accident est pour le moment indéterminée.