Grave accident en Corrèze : quatre blessés, un adolescent entre la vie et la mort

La collision, dans laquelle trois voitures sont impliquées, s'est produite en début d'après-midi, ce mardi. Le pronostic vital d'un adolescent de 14 ans est engagé, il a été évacué par hélicoptère.

Un adolescent de 14 ans est entre la vie et la mort, ce mardi soir, à l'hôpital de Limoges. Alors qu'il était dans la voiture de ses grands parents, il a été pris dans un accident impliquant trois voitures en début d'après-midi en Corrèze à la limite avec la Creuse. Le choc s'est produit sur la RD 982 dans le sens Ussel - La Courtine, sur la commune de Saint Rémy. Le jeune homme a été évacué par hélicoptère à l'hôpital.

Trois voitures impliquées

Sa grand-mère de 81 ans, grièvement blessée, a elle été admise à l'hôpital d'Ussel, tout comme le grand-père plus légèrement touché. Même chose pour un homme de 29 ans, légèrement blessé, et hospitalisé à Ussel. Les circonstances de la collision restent à préciser, mais un scénario se dessine. Deux voitures se suivent, et la deuxième vient, par l'arrière, percuter la première. Celle-ci entre ensuite, de plein fouet, en collision avec la troisième voiture qui respectait un stop à l'arrêt. C'est dans cette dernière voiture que se trouvaient l'adolescent de 14 ans et ses grands parents.