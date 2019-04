Grave accident : la D347 fermée entre Angliers et Chalais ce vendredi après-midi

La D347 est momentanément fermée entre Angliers et le carrefour de la Maison de Pays du Loudunais après un grave accident impliquant un poids lourd et trois voitures.

Angliers, France

Grave accident ce vendredi après-midi sur la RD347, entre Angliers et Loudun, dans le Nord Vienne. La départementale a été bloquée de 14h30 à 17h00 environ, entre la sortie du village d'Angliers et le carrefour de la Maison de Pays du Loudunais,à Chalais. Quatre véhicules impliqués : deux minibus, une voiture et un camion. L'accident a fait un blessé grave : un homme héliporté vers le CHU de Poitiers.

D'après les premiers éléments, une voiture immatriculée en Ille et vilaine, s'est déportée sur la voie de gauche et est venue percuter un camion arrivant en sens inverse. Le poids-lourd, transportant des canettes de bière, a fait une embardée pour tenter de l'éviter, mais le choc a été frontal. On est sur un axe à deux fois une voie, en pleine ligne droite. Pour les gendarmes , il pourrait s'agir d'un dépassement dangereux. Les autres impliqués ont été plus légèrement blessés et transportés en état de choc vers l'hôpital de Loudun.

Des déviations ont été mises en place via la commune de Martaizé.