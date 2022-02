Grave collision sur la nationale 165 dans le Finistère

Un grave accident s'est produit juste avant 8 h 30 ce lundi 14 février sur la nationale 165 au niveau de Pont de Buis-lès-Quiminerc'h. Deux camions et un véhicule léger se sont percutés. On déplore deux morts et deux blessés légers.