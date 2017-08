Gravement malade après un trajet en autocar, il porte plainte contre Eurolines

Jean-Paul Villot habite à Dijon, il a 60 ans. Le 3 août dernier, il a déposé plainte contre la société de transports Eurolines : il affirme avoir frôlé la mort après un trajet Dijon - Casablanca au Maroc, au cours duquel les arrêts obligatoires n'auraient pas été respectés par le chauffeur.

Depuis la loi sur la croissance et l'activité votée à l'été 2015, les sociétés de transport de voyageurs en autocar se sont multipliées, et avec elles les lignes longue distance. Or, à en croire le témoignage de Jean-Paul Villot, ces entreprises de "cars Macrons" ne se mettent pas toujours en conformité avec la loi.

Pas d'arrêt pendant cinq heures trente

Tout commence le 17 juin dernier, à Dijon. Jean-Paul Villot entame un long trajet en bus qui doit le mener jusqu'à Algéciras, tout au sud de l'Espagne, où il doit embarquer sur un ferry direction le Maroc. Mais déjà, une première surprise l'attend : "c'est un bus marocain qui venait de Strasbourg par la Compagnie Marocaine de Transports, et qui faisait la prestation, affrété par Eurolines. On n'a absolument pas été prévenus. Problème numéro un, pas de toilettes dans le bus ! "

Jusque là, rien d'illégal. Mais la loi européenne est claire : sur les voyages longues distances, un chauffeur ne peut conduire plus de 4h30 d'affilée sans s'arrêter 45 minutes . Mais d'après M. Villot, arrivé à Alicante en Espagne, le conducteur aurait décidé d'aller jusqu'à Algéciras en une seule fois. "Il y a 603 kilomètres entre les deux villes, donc au bout de cinq heures et demi je lui ai demandé de s'arrêter parce que j'avais bu environ trois litres d'eau, et que j'avais besoin d'aller aux toilettes d'urgence." Ce que le chauffeur finit par faire.

Complications et dépôt de plainte

Mais arrivé au Maroc, les choses se compliquent pour le Dijonnais : infection urinaire, cystite, il est mis sous antibiotiques, jusqu'à son retour en Côte-d'Or : "choc septique, détresse respiratoire. Je suis rentré aux urgences le 1er juillet à 20 heures, je suis resté cinq heures en réanimation, j'ai fait une double embolie pulmonaire. J'ai des fuites urinaires depuis un mois, et là je suis en train de faire une thrombose du pied droit."

Jean-Paul Villot l'affirme, il pourrait garder des séquelles à vie suite à cet incident. Et il ne peut plus voyager normalement pour son travail. D'où sa plainte au pénal et au civil contre Eurolines : "je porte plainte pour mise en danger de la vie d'autrui, non-assistance à personne en danger, publicité mensongère et non respect des règles de transport de la loi européenne de 2012."

Eurolines ne commente pas, mais se défend

Depuis, des relevés tachymétriques nous ont été transmis par Eurolines - ils mesurent la vitesse et le temps pris pour parcourir une distance donnée. Ces mesures montrent que 11 arrêts ont été respectés sur l'ensemble du trajet, de Strasbourg à Algéciras. Un chiffre "indiscutable et dans la normale" selon la société, qui dit se sentir "désolée pour le ressenti" de son client, mais ne souhaite pas commenter davantage cette affaire sans avoir eu accès à son dossier médical. Par ailleurs, une proposition de remboursement du billet a été faite par Eurolines, proposition refusée par Jean-Paul villot qui se dit prêt à aller jusqu'au bout devant la justice.