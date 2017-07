Graves accidents dans la nuit de samedi à dimanche 30 juillet sur les routes d'Indre-et-Loire

4 victimes en état d'urgence absolue dans la nuit de samedi à dimanche 30 juillet à Avon-Les-Roches et La Croix en Touraine.

2 graves accidents cette nuit à Avon les Roches et La Croix en Touraine

Le premier s'est produit peu après minuit au lieu dit camp du Ruchard un accident a mis en deux véhicules dont l'un a pris feu. Les secours ont dû désincarcérés les victimes. 3 blessés se trouvaient en état d'urgence absolue et ont été transportées sur le CHU Trousseau

Vers minuit et demi c'est à la Croix en Touraine, un accident mettant en cause un véhicule et un piéton . Le piéton renversé était en état d'urgence absolue lorsqu'il a été transporté au CHU Trousseau. Il y a également 2 blessés légers dans la voiture.