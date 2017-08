Gray : le jeune homme disparu et retrouvé en Corrèze est toujours hospitalisé

Depuis que Gautier Charton, ce jeune graylois de 21 ans porté disparu, a été retrouvé en Corrèze, il est toujours à l'hôpital. Ses parents sont à son chevet en Corrèze et attendent que son état se stabilise. Le jeune homme n'a pas encore pu donner d'explications sur ce qui lui est arrivé.

Le jeune graylois porté disparu la semaine dernière et repéré ce samedi soir en Corrèze n'est toujours pas rentré en Haute-Saône. Gautier Charton, cet habitant d'Arc les Gray de 21 ans, avait quitté le domicile de ses parents dans la nuit de mardi à mercredi au volant de sa voiture. Sans nouvelles et inquiète, sa famille avait alerté la gendarmerie qui avait lancé un avis de recherches.

Il semblait désorienté

Samedi soir, le jeune homme a demandé l'hospitalité à des habitants de Sornac, un petit village de Corrèze. Comme il semblait désorienté et que son comportement était quasi mutique, les habitants ont prévenu les gendarmes, qui grâce à l'avis de recherche, ont prévenu leurs collègues de Gray. Le jeune homme a été hospitalisé et depuis, il l'est toujours.

Selon son frère aîné, le garçon n'a toujours pas donné d'explications sur ce qui lui est arrivé. Et le haut-saônois serait très affaibli. Ses parents, sur place depuis dimanche, attendent que son état se stabilise pour rentrer avec lui en Haute-Saône.