Grazac : les pompiers reconnaissent leur responsabilité dans la mort de Lauriane

C'est une victoire pour les proches de Lauriane Amaglio. Cette jeune pompier originaire de Grazac en Haute-Loire et qui s'est donné la mort en avril 2016 dans sa caserne d'Angers.

En juin 2021, le tribunal administratif de Nantes avait reconnu la responsabilité du SDIS du Maine-et-Loire dans le suicide de la jeune femme.

Et désormais, c'est la présidente du SDIS du Maine-et-Loire qui reconnait, dans un arrêté, que la mort de Lauriane est "imputable au service".

"Ca change plein de choses, détaille sa mère Evelyne Amaglio, imputable au service ça veut dire, dans le jargon des pompiers, morts au feu. C'est à dire, j'ai donné ma vie pour les pompiers. C'est à cause des pompiers si je suis partie. Au départ, ils ont voulu la faire passer pour quelqu'un qui était fragile etc... C'était insupportable d'entendre ça. C'est la raison pour laquelle on s'est battus et surtout que ça fasse jurisprudence parce que Lauriane n'est pas un cas isolé".

Ce combat de six années pour la mémoire de Lauriane mené par sa famille et les syndicats de pompiers doit désormais servir aux autres.

"Ca répare Lauriane en dignité, détaille Sébastien Delavoux secrétaire CGT du SDIS 49, ça redonne espoir en la justice à sa famille et ça dit aussi à tous les petits qui sont confrontés au même genre de choses que oui, quand on est ensemble, le collectif, peut permettre d'obtenir justice".

Reste le volet pénal du dossier. L'instruction est toujours en cours. Les parents de Lauriane espèrent un procès et que la responsabilités des harceleurs de Lauriane soit reconnue.