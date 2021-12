GreenPeace et Alternatiba dénoncent une campagne publicitaire en faveur de la ligne aérienne Montpellier/Paris

Depuis le 18 novembre et jusqu'au 18 décembre, une caravane sillonne l'Hérault pour faire gagner 300 billets d'avion allers-retours pour Paris. Cette opération s'inscrit dans une campagne publicitaire organisée par l'aéroport de Montpellier et la Chambre de Commerce. L'objectif : promouvoir la liaison aérienne Montpellier/Orly dorénavant assurée par les compagnies low-cost Transavia et EasyJet.

Les groupes locaux de GreenPeace et Alternatiba se sont mobilisés pour dénoncer ce qu'ils jugent être une publicité "climaticide et indécente". Pour se faire, les militants attendent la caravane aux endroits dans lesquels elle est censée faire gagner ces billets pour Paris et alertent le public sur l'impact environnemental d'une telle ligne aérienne.

c'est scandaleux et indécent de faire de la publicité pour une ligne aérienne.

"Ils sont obligés de faire une campagne pour que les gens prennent l'avion pour aller à Paris, alors que c'est 50 fois plus polluant que le train ; on a un TGV qui nous amène à Paris en trois heures. Vraiment, c'est scandaleux. On sort de la COP 26, il me semble que tout le monde a dans la tête le problème du crash climatique qui nous attend, et de l'urgence climatique. C'est une publicité climaticide qui va à l'encontre du climat. On était obligé de réagir. Aujourd'hui, il faut s'arrêter, il faut réfléchir. Il faut que le secteur aérien arrête de minimiser sa pollution. Je pense que Montpellier/Paris, ça ne devrait pas exister." estime Cathy Valat, militante de l'association Alternatiba.

Plus difficile qu'il n'y parait.

Le directeur de l'aéroport de Montpellier, Emmanuel Brehmer, de son coté, estime qu'il est impossible pour l'instant de supprimer une telle liaison, qui comptabilise environ 500 000 voyageurs par an. " Dire du jour au lendemain "Il faut arrêter" n'est pas possible ou alors il faut tout arrêter. Il faut faire les choses sans oublier qu'il y a 2000 salariés qui travaillent sur l'aéroport et beaucoup d'autres dans les compagnies aériennes. La ligne vers Orly est d'abord essentielle pour l'aéroport; c'est près de 500.000 passagers par an. Donc on ne peut pas s'en passer à court terme. Et pour la métropole de Montpellier, la septième ville de France, on n'arrivera pas à avoir un rayonnement européen, voire mondial, sans un aéroport avec des liaisons très régulières sur la capitale. Le train est important mais il faut les deux, il faut être capable pour les universitaires, pour les chefs d'entreprise de faire l'aller retour dans la journée"