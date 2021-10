Le greffier arrêté au tribunal de Périgueux jugé pour provocation à la haine à Brive

La date d'audience est confirmée à France Bleu Périgord par la Procureure de Brive. Le greffier du tribunal de Périgueux sera jugé le jeudi 28 octobre au tribunal judiciaire de Brive. L'affaire a été dépaysée, un terme judiciaire pour dire que l'affaire a été délocalisée dans un autre parquet. Cette décision a été prise car le prévenu est un fonctionnaire qui travaille au sein du tribunal de Périgueux, il ne peut donc pas être jugé dans cette juridiction.

Arrêté au Palais de justice de Périgueux

Cet homme de 41 ans qui travaille en tant que greffier à Périgueux a été arrêté le 27 juillet dernier car il est soupçonné d'être l'auteur de tweets qui incitent à la haine en fonction de l'origine ou de la religion. Parmi les tweets publiés sur un compte twitter anonyme, il y avait également des tweets suprémacistes.

Cet ancien militaire a été interpellé en toute discrétion sur son lieu de travail, au tribunal de Périgueux avaient annoncé à l'époque nos confrères d'RTL, une information confirmée ensuite par la Procureure de Brive à France Bleu Périgord.

Suspendu de ses fonctions au sein du tribunal

A la suite de son arrestation le 27 juillet dernier, cet homme a été entendu par les enquêteurs à Bordeaux avant d'être remis en liberté le 28 juillet dans l'après-midi. Ce Périgourdin a ensuite été mis en examen et il sera jugé le jeudi 28 octobre à Brive pour "provocation publique à la haine ou à la violence en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion" à cause de messages publiés via un compte twitter entre février et juillet dernier.

Depuis sa mise en examen, ce Périgourdin est suspendu de ses fonctions au sein du tribunal de Périgueux.

Un avocat connu pour ses liens avec Alain Soral

Le fonctionnaire sera défendu à Brive par un avocat de l'Ain connu pour ses liens avec l'extrême droite, il a notamment défendu l'idéologue Alain Soral.