Greffiers en colère à Valence : "changer de métier ? je ne l'aurais jamais cru, mais je l'envisage"

Après une journée nationale de grève des greffiers suivie au tribunal de Valence, des négociations s'ouvrent aujourd'hui au ministère de la justice . Ces professionnels veulent de meilleurs salaires et un meilleur statut. Suzanne Mallard, greffière au tribunal pour enfants de Valence était invitée de France Bleu Drôme Ardèche ce mardi matin.

ⓘ Publicité

France Bleu Drôme Ardèche : Avant de parler spécifiquement de votre profession, il y a un cadre général au tribunal de Valence que vous dénoncez. Un problème de locaux et de matériel ?

Tout à fait. Nous manquons de personnel et nous manquons de moyens, mêmes informatiques. Donc, c'est très compliqué pour pouvoir exercer nos fonctions au jour le jour et qui va entraîner une certaine fatigue.

Vous pouvez envoyer des mails, vous pouvez communiquer quand même ?

Oui, tout à fait. Mais nous sommes à la modernisation, nous sommes à la numérisation des procédures. Nous sommes à l'ère numérique et nous avons des câblages qui datent du Moyen Âge. Donc vous voyez, il n'y a rien qui passe, tout est lent. On a des logiciels qu'il faut qu'on relance 300 fois pour essayer de sortir un jugement correctement. Donc tout ça fait que nous prenons du retard et nous fatigue.

Sur le manque de place. Le tribunal de Valence va avoir une nouvelle annexe en 2026. Ça v a été annoncé, cela vous rassure pas ?

Ça me rassure, mais je me demande comment nous allons tenir dans ce délai. En fait, tout simplement, on sait que le manque de place, il est réel maintenant. Donc en effet, nous avons une perspective. Le ministre nous le garantit lorsqu'il est venu la dernière fois dans sa venue. Mais c'est vrai qu'actuellement, nous partageons des bureaux à quatre, nous partageons une photocopieuse, nous partageons des imprimantes. Ce qui est "bien", c'est que quand tout tombe en panne, tout le monde est logé à la même enseigne. Au moins, nous avons un traitement égalitaire. Mais c'est vrai que c'est très compliqué.

Le matériel, c'est une chose. Mais derrière, il y a des hommes et des femmes, les greffiers et greffières. Comment vous sentez la fatigue générale?

C'est vraiment sensible parce que , déjà, nous avons des durées d'audience qui sont de plus en plus longues. En principe, nous sommes encadrés par une circulaire qui s'appelle la circulaire Lebranchu (Marylise Lebranchu, ministre de la justice entre octobre 2000 et mai 2002 ndlr) qui date de 2001, qui dit que nous avons une durée maximum d'audience. Par exemple quand vous commencez une audience après 12 h, elle doit être de 6 h. Au bout de 6 h, elle doit s'arrête. Quand vous commencez une audience le matin qui dure toute la journée, c'est 8 h. Et là, vous voyez que par exemple, hier, on avait une audience de onze dossiers l'après-midi, vous savez que vous partez pour une durée de 11 h. Voilà, tout simplement parce que vous avez des justiciables qui attendent ce procès, autant de victimes que des prévenus et qu'il faut prendre le temps de les écouter. Donc forcément, vous débordez.

11 heures de travail, c'est une exception ou c'est devenu la règle ?

Ça devient de plus en plus la règle pour les audiences pénales et on travaille très tard dans la nuit. Quand vous prenez l'audience à 14 h, avec onze dossiers qui se terminent à 2 h du matin, en fait, vous avez une journée qui a commencé à 9 h du matin. Donc c'est vrai que vous faites ça une fois dans la semaine, deux fois dans la semaine, avec le manque de personnel. Forcément, on doit se remplacer les uns les autres avec les gens qui ont droit de prendre des récupérations, des congés, des maladies. Et voilà, ça accentue la fatigue et l'épuisement de chacun.

Tout ça pour quel salaire ?

Un greffier qui quand il commence va être à 1 500 €? Et quand moi j'ai 20 ans de carrière, je vais être à 2200/2300 euros.

Cette situation actuelle, vous l'avez vue venir?

Alors moi je l'ai vu. Oui, quand même. Au cours des dernières années, on a vu arriver aussi un certain nombre de "sucres rapides" comme notre ministre nous l'a annoncé : les contractuels. Sauf que les contractuels, il faut les former. Des gens qui arrivent de bonne volonté, qui ont des compétences, mais il faut qu'ils soient encadrés, formés et et tout ça prend du temps.

45 % des greffiers souhaiteraient changer de métier apparemment, c'est votre cas ?

Je l'envisage. Je ne l'aurais jamais cru, mais je l'envisage. C'est un métier que j'adore. On est proche du citoyen, on sait qu'on apporte notre notre petite pierre à cet édifice de la justice qui fait notre état de droit. Et voilà, je l'aurais jamais cru. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où l'épuisement fait que on voit d'autres nécessités.

Des négociations commencent aujourd'hui au ministère de la Justice. Vous attendez des hausses de salaires? C'est le point majeur ?

La dernière grille indiciaire nous faisait une petite hausse de salaire, pas mirobolante. Parfois, c'était 20 € par personne et par mois, mais il y a surtout cette peur de la perspective de greffiers. Voilà cette reconnaissance et cette valorisation que nous demandons. Nous avons tenu les juridictions dans des moments difficiles. Mais on se rend compte que le greffier est la dernière roue du carrosse. Vous avez un surveillant de centre pénitentiaire qui est passé en catégorie B, qui a un niveau de recrutement, qui est au brevet des collèges. Nous nous sommes en catégorie B également, mais nous avons un recrutement du niveau de bac plus deux. Donc nous comprenons pas pourquoi vous avez autant de distinction. Et quand nous réclamons en effet cette catégorie A qui est quand même l'objet de notre de notre lutte, c'est parce que, en fait, on estime qu'on a de ce genre de responsabilités. Donc on ne comprend pas pourquoi on est toujours la dernière roue du carrosse.