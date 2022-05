Grêles dans l'Indre : "Nous sommes dans la deuxième phase" de la crise pour l'envoyé spécial du ministère

Un peu plus d'une semaine après les chutes de grêle, l'Indre continue de panser ses plaies. Les dégâts sur les maisons et les voitures sont considérables. Patrick Bernié, nommé spécialement sous-préfet honoraire pour suivre ce dossier, fait le point sur France Bleu Berry.

Pas encore d'état de catastrophe naturelle

L'état de catastrophe naturelle n'a toujours pas été retenu pour l'Indre, mais le dossier est étudié assure le fonctionnaire : "Un certain nombre de communes, dont celle de Châteauroux, ont déposé un dossier. La préfecture instruit dans des délais brefs. Elle transmet au ministère et le ministère prendra sa décision."

De même, l'estimation des dégâts est encore incertaine : "On ne peut pas chiffrer les dégâts de façon précise, mais nous sommes dans le recensement. A titre d'exemple, 275 questionnaires ont été adressés aux agriculteurs par les services de la Direction départementale du travail. Et les retours sont en cours d'exploitation."

Le rôle de sous-préfet honoraire

Concrètement, quel est le rôle de Patrick Bernié ? Le sous-préfet se présente comme un "accélérateur". "L'objectif, c'est d'aider au niveau de la gestion locale, de la crise. Je suis donc placé sous l'autorité du préfet et avec mes collègues, directrice de cabinet, secrétaire général, on fait en sorte de s'approprier l'ensemble des questions. Ma mission spécifique, c'est d'abord d'accélérer les réponses pour les particuliers, pour les entreprises, pour les agriculteurs."

Et le travail ne fait que commencer indique-t-il. Après les interventions des pompiers et des policiers, vient la "deuxième phase", celle du recensement : "Nous sommes, et c'est le cœur de ma mission, dans la deuxième phase, je dois affiner l'état des lieux. J'ai été nommé mardi soir [le 24 mai, NDLR]. Dès mercredi matin, j'ai contacté l'ensemble des maires qui étaient concernés par les sinistres, l'ensemble des institutions, les chambres consulaires, pour avoir une vision, si possible à 360 degrés de la situation."

Avec, comme sujet parmi les plus prioritaires, celui du nombre d'artisans pour effectuer les travaux. "Est-ce que nous avons suffisamment de ressources en couvreur, suffisamment de matériaux pour pouvoir réaliser les travaux? Ce sont des questions qui vont être totalement engageantes pour les jours, les semaines et les mois à venir."

Un numéro de téléphone et un mail pour les situations les plus difficiles

Afin de continuer le recensement des sinistres, la préfecture de l'Indre a mis en place ce mardi un numéro de téléphone et un mail dédiés, "à destination des particuliers, agriculteurs, chefs d'entreprises et maires".

L'idée est de "de signaler les situations les plus difficiles et restant sans solution à ce jour : absence de relogement, pertes de fonds pour les exploitations agricoles, entreprises en recherche de lieux de stockage, reprise d’activité compromise… " indique la préfecture.

Si vous vous trouvez dans cette situation, vous pouvez adresser un courriel à : pref-intemperies-mai2022@indre.gouv.fr ou contacter le 02 54 29 50 72.

L'interview de Patrick Bernié est à réécouter en podcast.