Grenelle des violences conjugales : la dure réalité des féminicides en milieu rural

Gaillac, France

Paroles de Femmes est une association qui accueille depuis 30 ans les femmes victimes de violence à Gaillac et dans les alentours. Et depuis 2012, l’association Tarnaise travaille sur le dossier des violences faites aux femmes dans le milieu rural. "Quand nous avons lancé notre étude de terrain" raconte la présidente Elizabeth Fournier "il n’y avait aucun chiffre. La seule étude que le ministère ait sur le sujet, c’est la nôtre." Et les chiffres font réfléchir. La moitié des féminicides en France serait perpétrée en zone rurale ou dans des petites communes. Il y a beaucoup de raison à cela insiste la présidente. "D’abord, la mobilité. On est dans des secteurs, ou rejoindre un centre ou une association ce n’est pas simple. Et puis, ce sont des secteurs clos où tout le monde se connaît. Toute la famille partage très souvent le même médecin qui ne veut pas se mouiller."

Des correspondants dans les villages

L’association a donc lancé un réseau de correspondants qui dans chaque village est formé pour recueillir la parole de femme et être particulièrement attentif. Pour le moment, nous avons 90 relais dans les villages du Tarn. Nous en souhaitons plus dit Elisabeth Fournier. "Ces correspondants, ça peut-être la postière, le kiné. Des gens qui voient du monde et qui sont à l’écoute."