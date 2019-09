Grenelle des violences conjugales : seulement 3 téléphones grave danger sur le Thionvillois

Du Grenelle des violences conjugales qui s'ouvre ce mardi, l'association thionvilloise Atav attend une meilleure coordination des actions et plus de soutien financier. Sur le Thionvillois, il n'y a par exemple que 3 téléphones grave danger alors que 326 victimes ont été comptabilisées en 2018.

Le gouvernement lance ce mardi le grenelle des violences conjugales. Une grande concertation de 3 mois, jusqu'au 25 novembre, pour tenter d'enrayer le phénomène, avec déjà cette année, un nombre édifiant de femmes victimes de leur conjoint : 100 féminicides recensés depuis le début de l'année selon le décompte d'un collectif. Ce grenelle est aussi décliné en Moselle : le préfet rencontre ce mardi après-midi à Thionville le lieu d'écoute et d'accueil LEA, sorte de guichet unique d'aide aux victimes et il signera ensuite avec 11 partenaires en préfecture une convention pour l'hébergement des victimes.

Une meilleure coordination des actions et plus de moyens

Qu'attendent justement les associations de ce grenelle? France Bleu Lorraine est allé à la rencontre de l'association thionvilloise d'aide aux victimes. Installée dans de nouveaux locaux depuis 2 ans, l'Atav est fière notamment de sa pièce dédiée à l'accueil des victimes, "une salle chaleureuse avec ses fauteuil, une salle vraiment adaptée", explique son président Olivier Rech. Il attend du Grenelle une meilleure coordination des actions et plus de moyens au quotidien, par exemple sur les téléphones grave danger qui alertent directement la police si le conjoint violent s'approche de la victime : "Nous avons eu l'an dernier sur le Thionvillois 326 victimes de violences conjugales mais au tribunal, il n'y a que 3 téléphones grave danger disponibles. Il en faudrait davantage".

Plus de soutien à la justice restaurative

La juriste Marjorie Dardar, l'une des 3 permanentes de l'association, aimerait aussi faire plus de prévention auprès des jeunes : "On aimerait aller dans davantage de collèges et lycées car ça commence avec eux, parler du sexisme, des violences de genre". L'association thionvilloise souhaiterait aussi plus de soutien sur des mesures innovantes qu'elle a lancées comme la justice restaurative, la rencontre entre des victimes et des agresseurs (déjà condamnés et pas sur la même affaire) , une méthode qui a fait ses preuves au Canada pour aider les femmes à se reconstruire.