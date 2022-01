Grenoble : 37 kilos de cannabis et 170.000 euros saisis

Tout est parti d'une surveillance de la BAC dans le quartier du Lys Rouge à Grenoble en novembre 2021. Les policiers y notaient la présence probable d'un trafic de stupéfiants, ce qui a entrainé l'ouverture d'une enquête préliminaire par la brigade des stupéfiants de la Sûreté départementale, indique le Procureur de la République de Grenoble dans un communiqué. Deux suspects de 25 et 26 ans ont été arrêté le 17 janvier dernier. Dans leur voiture, les enquêteurs ont retrouvé de la résine de cannabis, de l'argent liquide (3.450 euros) et un pistolet automatique. Le plus âgé avait aussi sur lui 1.140 euros en liquide et la clé d'un box. Dans le local, les policiers ont trouvé une autre arme de poing et des cartouches, ainsi qu'un drone et une compteuse à billets.

Trois mis en examen, deux placés en détention

Puis les policiers se sont rendus dans les différents appartements visités récemment par les suspects et identifiés grâce aux filatures. Dans l'un d'entre eux, ils ont trouvé 3.890 euros, dans un autre ils ont mis la mains sur...163.370 euros en petites coupures ! Dans la voiture de l'un des suspects, les enquêteurs ont par ailleurs saisi 37,7 kilos de cannabis. Les policiers ont enfin arrêté un autre jeune homme, âgé lui de 24 ans. Au final, l'opération a permis la saisie de 37 kg de résine de cannabis, 251 grammes d’herbe, 125 gramme de cocaïne, deux armes de poing , 171.350 euros et 4 véhicules. Les trois jeunes de 24, 25 et 26 ans ont été mis en examen par un juge pour trafic de stupéfiants, a indiqué le Procureur de Grenoble Eric Vaillant . Deux ont été placés en détention, le 3e fait l'objet d'un contrôle judiciaire.