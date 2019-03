Grenoble : accident mortel samedi soir suivi d'une nuit d'émeutes dans le quartier Mistral

Grenoble, France

Deux jeunes de 17 et 19 ans sont morts samedi soir à Grenoble, après que leur scooter a percuté un bus au niveau du pont de Catane.

On ne connait pas encore clairement les circonstances de cet accident mais environ 45 minutes plus tard, des émeutes ont éclaté dans le quartier Mistral, tout proche. L'un des deux jeunes était un ancien habitant du quartier, l'autre y vivait encore avec ses parents.

Une centaine de jeunes a fait face aux force de l'ordre

Plusieurs incendies se sont déclarés : des feux de poubelles et de voitures. Une centaine de jeunes a fait face aux forces de l'ordre jusqu'aux environs de 4h du matin. Alexandre habite sur le boulevard Joseph Vallier et a vu sur le quartier Mistral : "Je voyais les flammes qui s'élevaient... C'était tendu, il y avait plusieurs incendies. J'ai entendu beaucoup de cris avec des invectives, des heurts... C'est vrai que le quartier est réputé pour être tendu, mais on a jamais eu ce niveau là d'intensité. Des voitures qui brûlent ça arrive, mais de là à voir trois quatre foyers différents et autant de cris... Je n'ai jamais vu ça."