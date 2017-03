Grenoble : appel à témoin pour retrouver un motard qui a renversé une fillette

Ce mercrdi 29 mars après-midi, un motard a renversé une fillette de 7 ans dans la rue Cure-Bourse, à Grenoble. Elle souffre de plusieurs fracture. La police lance un appel à témoin pour retrouver le motard, qui a pris la fuite.

L'accident s'est produit vers 14h10 dans la rue Cure-Bourse, non loin du supermarché LIDL. Une mère de famille, accompagnée de ses enfants âgés de 12 et 7 ans, et d'un nourrisson d'un an, traversait la rue sur un passage protégé quand une moto de grosse cylindrée (type moto-cross) a surgi. L'un des enfants, une fillette de 7 ans, a été renversée par le motard qui a pris la fuite en direction du centre commercial Grand Place, selon les éléments reccuillis par la police grenobloie. Il aurait ensuite fait demi-tour pour repasser devant le lieu de l'accident et se diriger ensuite vers Eybens.

La petite fille, conduite au CHU de Grenoble, présente plusieurs traumatismes (à la jambe et au visage) mais ses jours ne sont pas en danger. Elle a pu sortir de l'hôpital dans la soirée.

Les enquêteurs de la Brigade des accidents et délits routiers prient toute personne ayant été témoin de la scène de contacter l'Hôtel de police au 04 76 60 40 40.