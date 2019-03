Grenoble : après la mort d'Adam et Fatih, les proches des deux jeunes morts en scooter appellent au calme

Les proches d'Adam et Fatih, ces deux jeunes de 17 et 19 ans, morts samedi soir à scooter à Grenoble (Isère) sur le pont de Catane lors d'une course poursuite avec la police, ont appelé au calme. Ils se sont exprimés mercredi après-midi à l'issue d'une marche blanche qui a réuni 2000 personnes.

Grenoble, France

Les familles d'Adam et Fatih, 17 et 19 ans, morts samedi soir à scooter à Grenoble (Isère) sont sorties de leur silence. Après cette course poursuite mortelle avec la police sur le pont de Catane, ils ont appelé à la fin des violences. Ils se sont exprimés mercredi après-midi à l'issue d'une marche blanche qui a réuni 2000 personnes.

à lire Après les violences dans le quartier Mistral, le dialogue impossible entre les habitants et la mairie de Grenoble

Maitre Girault a pris la parole en premier. Répondant à la question d'une journaliste, il a dit : "Pour l'instant, je n'ai pas d'informations, que des questions et des surprises. Pourquoi la scène de l'accident n'a-t-elle pas été gelée ? Pourquoi le car, qui a écrasé les deux jeunes contre le parapet du pont, a-t-il pu repartir, alors qu'il aurait dû être immobilisé ?"

Comme le père d'Adam n'est pas capable de prendre la parole, terrassé par le chagrin, c'est Karim, l'oncle qui s'exprime : "Merci aux gens de Mistral pour leur soutien. Cet après-midi, on a enterré notre petit, et tout le monde était là. Notre deuil ne commence pas. Pour l'instant, c'est la tristesse, la douleur. On vit ce que les parents de Zyed et Bouna ont vécu en 2005, à Clichy-sous-Bois."

Les proches d'Adam et Fatih ont pris la parole mercredi 6 mars lors d'une conférence de presse © Radio France - Véronique Pueyo

Les parents de Fatih n'ont pas participé à la marche blanche, car ils étaient déjà en Turquie pour préparer les obsèques de leur fils, qui auront lieu ce jeudi. C'est une cousine qui représentait la famille : "Leur message, c'est de dire merci à tous pour votre solidarité. Mais c'est aussi de dire que la justice peut passer sans qu'il y ait la violence. Il faut que la violence s'arrête et que le quartier retrouve son calme"

© Radio France - Véronique Pueyo

Les journalistes présents à la conférence de presse © Radio France - Gérard Fourgeaud