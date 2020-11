Grenoble : après une alerte à la bombe, le centre commercial Grand'Place évacué

La police est intervenue ce dimanche matin, vers 11 heures, pour évacuer le centre commercial Grand'Place à Grenoble.

Un homme dont l'identité est encore inconnue aurait téléphoné pour dire qu'il allait commettre un attentat à la bombe dans la galerie commerçante.

Le centre commercial est ouvert ce dimanche mais il était heureusement peu fréquenté à cette heure-ci et a rapidement été entièrement évacué. Un périmètre de sécurité est toujours en place ce dimanche midi et une brigade de déminage est en train d'évaluer les risques et savoir si une bombe a effectivement été déposée.